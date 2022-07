BAYREUTH. Ein rücksichtsloser Unbekannter überfiel am späten Samstagvormittag in der Bayreuther Dammallee eine Seniorin und raubte deren Handtasche. Er ließ die gestürzte 91-Jährige zurück und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Seniorin spazierte am gestrigen Samstag, kurz nach 11 Uhr, durch die Bayreuther Innenstadt. Plötzlich trat der Unbekannte von hinten an die 91-Jährige heran und entriss ihr die Handtasche, die sie über dem Arm trug. Die Frau fiel zu Boden, während der Angreifer schnellen Schrittes in Richtung Dammwäldchen davonlief. Ein couragierter Zeuge beobachtete den Übergriff auf die Seniorin und eilte ihr sofort zur Hilfe. Dabei stürzte der Helfer mit seinem Fahrrad leider selbst und musste die Verfolgung des Flüchtigen aufgeben.

Die 91-Jährige wurde aufgrund des Sturzes zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte erbeutete bei seinem Angriff lediglich einen niedrigen Bargeldbetrag.

Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß

Kräftige und sportliche Statur

Kurze, grau melierte Haare, seitlich rasiert

Vollbart

Trug vermutlich eine blaue Kapuzenjacke, eine Jeans und eine Sonnenbrille

Zeugen, die den Überfall auf die Seniorin gesehen haben oder Angaben zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.