SCHWARZACH AM MAIN, LKR. KITZINGEN. Zwei Mädchen im Grundschulalter sind am Freitagnachmittag auf dem Nachhauseweg von einem bislang noch unbekannten Fahrradfahrer belästigt worden. Als der Fall polizeibekannt wurde, war der Mann, von dem eine Personenbeschreibung vorliegt, bereits verschwunden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die ersten Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Die beiden Mädchen befanden sich mit ihren Tretrollern auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sie gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Dimbacher Straße, Ecke Abt-Plazidus-Straße in Gerlachshausen, auf den Fahrradfahrer aufmerksam wurden. Der Unbekannte, der urinierend in einem Gebüsch stand, schloss seine Hose und sprach die Kinder daraufhin an. Während ein Mädchen weiterfuhr, griff er dem anderen an den Rock und zog diesen wortlos nach oben. Anschließend setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Münsterschwarzach davon.

Die Geschädigte fuhr sofort mit ihrer Freundin nach Hause, die ihrer Oma von dem Sachverhalt berichtete. Diese machte sich erfolglos auf die Suche nach dem Täter und verständigte im Anschluss die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrradfahrer jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 65 Jahre alt

Etwa 180 cm groß, kräftige Statur

Sehr kurz rasierte Haare

Sprach deutsch mit bayerischem Dialekt

Trug eine braune kurze Hose, ein großkariertes Hemd in den Farben rot, blau, grau und weiß, sowie eine Sonnenbrille

Fuhr mit einem schwarzen Fahrrad mit grauer Seitentasche davon

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, hofft die Kitzinger Polizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist am Freitag im Bereich Schwarzach, Gerlachshausen bzw. Münsterschwarzach ein Mann aufgefallen, auf den die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer kann möglicherweise sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten?

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 09321/141-0 entgegengenommen.