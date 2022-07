TÜRKHEIM. Am Samstagmorgen ereignete sich in der Alfred-Drexel-Straße ein Brandfall ohne Personenschaden. Mehrere Passanten stellten an einer alten Holzscheune, einen brennenden Holzstapel fest. Den Passanten gelang mittels Feuerlöscher den Brand einzudämmen, ehe er von der Feuerwehr Türkheim komplett abgelöscht wurde. Durch das Feuer entstand ein leichter Gebäudeschaden. Wieso es zum Brand kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (PI Bad Wörishofen)

