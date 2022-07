Der 60-jährige Otmar Schmidt wurde in den vergangenen Tagen durch Einsatzkräfte mit hohem Aufwand gesucht. Unter anderem kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Samstagvormittag traf ein Spaziergänger in einem Waldstück zwischen Dettenbachhof und Trautenberg nördlich von Ruderting auf den Vermissten. Der Mann war stark unterkühlt, ist aber insgesamt stabil und wurde nach Alarmierung durch den Rettungsdienst sofort in eine Klinik eingeliefert.

Die am 19.07.2022 publizierte Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt und wurde gelöscht. Die Polizeiinspektion Passau und die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern danken den Medien für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

Es wird gebeten, die Personaldaten des Mannes aus den vorhandenen Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 23.07.2022 um 11.00 Uhr