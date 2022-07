BAYREUTH. Unbekannte stiegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bayreuther Grundschule ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher das Büro der Schulleitung sowie das Lehrerzimmer. Zu den Hintergründen ermittelt nun die Kriminalpolizei Bayreuth und bittet um Zeugenhinweise.

Beim Betreten des Schulgebäudes am Lerchenbühl stellten die Lehrer am gestrigen Freitagmorgen fest, dass zwei Türen aufgebrochen waren. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in der vorangegangenen Nacht über ein offenes Fenster in die Schule. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Lehrerzimmer und dem Büro der Schulleitung. Dort erbeuteten sie einige Tablets sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der insgesamt entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule am Lerchenbühl gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0921/506-0, mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.