NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Eine Seniorin übergab in Wildenheid am Mittwochnachmittag einen hohen Geldbetrag an eine Betrügerin. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Am Mittwoch erhielt die Rentnerin einen Anruf, bei dem ihr eine Frau vorgaukelte, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt sei. Um einen Gefängnisaufenthalt abzuwenden, müsse sie rasch eine hohe Summe zahlen.

Die ältere Dame machte sich sofort mit einem hinzugerufenen Taxi auf den Weg zur Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Anschließend ließ sie sich wieder nachhause fahren, wo sie die Betrüger erneut anriefen und aufforderten, dass Geld an einer Schule in Wildenheid zu übergeben. Die Übergabe erfolgte zwischen 16 und 17 Uhr an eine Frau, die in der Rittergutstraße an einem Laternenmast wartete.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 60 Jahre

circa 155 Zentimeter groß

ungepflegtes Erscheinungsbild

trug einen dunklen Mantel und einen Rock

sprach deutsch

Die Kriminalpolizei Coburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 um Zeugenhinweise.

Gleichzeitig richtet die oberfränkische Polizei folgende Warnungen an die Bevölkerung: