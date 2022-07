STRAUBING. Videokameras für die polizeiliche Videoüberwachung in der Innenstadt und am Festplatz für das kommende Gäubodenvolksfest montiert.

Nachdem coronabedingt das Gäubodenvolksfest zwei Jahre in Folge nicht stattfinden konnte, ist es dieses Jahr endlich wieder soweit und die 5. Jahreszeit in Straubing startet in drei Wochen.

Das zweitgrößte Volksfest Bayerns beginnt am Freitag, den 12.08.2022 und endet am Montag, den 22.08.2022.

Die Vorbereitungen der Polizeiinspektion Straubing für das Fest laufen auf Hochtouren.

Zur Einsatzbewältigung und Sicherheit der Volkfestbesucher werden auch dieses Jahr, wie die Jahre zuvor, Videokameras in der Innenstadt und am Festgelände angebracht.

Am 21.07.2022 wurden die Videokameras an elf Standorten auf dem Gelände des Festplatzes und an vier Standorten in der Innenstadt montiert.