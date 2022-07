1433 - Verkehrsunfallflucht u.a.

Höchstädt - Der Polizei Dillingen wurde am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 08:45 Uhr mitgeteilt, dass der Fahrer eines ausländischen Tiefladers auf der B 16 zwischen Dillingen und Höchstädt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist und andere Fahrzeuge im Überholverbot überholt. Wie sich herausstellte, hatte der 38-jährige Lastkraftwagenfahrer, nachdem er von der B16 nach Höchstädt ausgefahren war, in der Lutzinger Straße aufgrund zu hoher Ladung die dortige Bahnbrücke touchiert und das Unterführungsschild beschädigt.

Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und flüchtete nach erneuter Auffahrt auf die B 16 in Richtung Donauwörth.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth stoppte den Fahrer des Tiefladers Höhe Tapfheim.

Beim Auslesen seiner Fahrerkarte stellten die Beamten mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Zudem waren die zulässige Fahrzeughöhe und Fahrzeugbreite des Sattelzuggespanns deutlich überschritten, weshalb eine Weiterfahrt durch die Verkehrspolizisten unterbunden werden musste. Gegen den 38-Jährigen, der im Inland keinen Wohnsitz hat, wurde zur Sicherung des Straf- und Bußgeldverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Augsburg die Erhebung einer Sicherheitsleistung angeordnet. An der Bahnbrücke und an der Ladung des Tiefladers entstand ein Gesamtunfallschaden von mehreren hundert Euro.

1434 - Betrügerische Microsoft-Masche leider erfolgreich

Wemding - Am Nachmittag des 21.07.2022 saß ein 52-jähriger Mann an seinem PC, als dort ein Popup-Fenster mit der Meldung "Ihr Computer ist infiziert" aufging. Der Mann sollte zur angeblichen Behebung eine angezeigte Telefonnummer anrufen, was dieser auch tat. In der Folge nannte er einem falschen Microsoft-Mitarbeiter insgesamt fünf TAN-Nummern und bestätigte Bank-Transaktionen von seinem Konto in einer deutlich vierstelligen Höhe.

Das örtliche Kreditinstitut des Geschädigten meldete sich daraufhin bei diesem und klärte ihn über den augenscheinlichen Betrug auf. Drei der Zahlungen konnten von der Bank noch gestoppt werden. Der finanzielle Schaden liegt bislang trotzdem bei 1.200 Euro.

Beamte der PI Donauwörth nahmen ein Strafverfahren gegen Unbekannt auf.

1435 - Zwei Hektar Weizen abgebrannt

Donauwörth OT Nordheim - Ein Zeuge teilte am 21.07.2022 um kurz nach 18:00 Uhr per Notruf mit, dass ein Weizenfeld auf Höhe der Straßenabzweigung in Richtung Hamlar in Flammen stehe. Der Brand war bis von der Bundesstraße 2 aus zu sehen.

Mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Donauwörth und Nordheim hatten das Feuer bereits wenige Minuten später unter Kontrolle und schließlich um ca. 18:45 Uhr komplett gelöscht. Von den knapp 3,5 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche verbrannten ca. 2 Hektar. Die Höhe des geschätzten Schadens beläuft sich auf 5.000 Euro.

Die Brandursache ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge bislang unbekannt.

1436 - Schlägerei unter Schülern endet blutig

Donauwörth - Vier Schüler einer Bildungseinrichtung aus der Neudegger Allee gerieten am Nachmittag des 21.07.2022 in einen zunächst verbalen Streit. Dieser fing ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bereits auf der Heimfahrt von einem Schulausflug im Bus an und steigerte sich schließlich massiv.

Der Disput wurde nach dem Aussteigen an der Bushaltestelle handgreiflich und verlagerte sich dann um 17:05 Uhr vor ein Schnellrestaurant an der Kauflandkreuzung.

Drei der Jugendlichen gingen dabei auf ihren Kontrahenten (alle 14) los und wollten diesen verprügeln. Der 14-Jährige wehrte sich mit seinem mitgeführten Regenschirm und verletzte dabei einen der Angreifer mit der Metallspitze des Schirms im Auge. Dieser erlitt unter anderem einen blutendenden Cut am Unterlid sowie eine Augenprellung und kam per Rettungswagen zur medizinischen Behandlung ins Augsburger Universitätsklinikum.

Der angegriffene 14-Jährige erlitt eine Wunde am linken Arm sowie diverse Prellungen am Körper.

Von Zeugen verständigte Polizeibeamte stellten den benutzten Regenschirm sicher und leiteten gegen alle vier Beteiligten Strafverfahren ein. Die Tatörtlichkeit wurde von einer Vielzahl an Zeugen auf der Straße An der Westspange passiert.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

1437 - Kreditvermittlungsbetrug angezeigt

Donauwörth - Ein 49-jähriger Donauwörther stieß Mitte Juli im Internet auf ein Kreditangebot ohne vorherige Schufa-Abfrage. Aus seinem anfänglichen Kreditwunsch von 40.000 Euro wurden dem Mann ca. 5.000 Euro sofort online bewilligt. Allerdings sollte er die angeblichen Kreditverträge aus der Schweiz per Briefpost erhalten und dafür knapp 350 Euro in Bar per Nachnahme entrichten. Dies tat der 49-Jährige, bekam jedoch trotz Nachnahmebegleichung der Sendung keinerlei Kreditauszahlung. Erste Recherchen ergaben dann, dass der Geschädigte augenscheinlich einer Betrügerfirma aufgesessen ist. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Kreditvermittlungsbetrug wurde aufgenommen.