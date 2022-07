BAMBERG. Die Bayerische Polizei forciert derzeit in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern die Digitalisierung der polizeilichen Aus- und Fortbildung. Ziel ist dabei, das Lernen in einer hochkomplexen, polizeilichen Umgebung möglichst effektiv und nachhaltig zu gestalten sowie die bestmögliche Verzahnung von der Theorie mit der Praxis zu erreichen.

Die Lehrsäle für die Polizeiausbildung sind bereits mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die Auszubildenden werden nach und nach mit sog. Convertibles (Tablet-PCs) ausgestattet. Das Gerät dient zum einen als Lernmedium, zum anderen kann es einsatzunterstützend verwendet werden. Durch die optionale Tablet-Funktion können beispielsweise Skizzen gefertigt werden oder direkt am Einsatzort mit der polizeilichen Sachbearbeitung begonnen werden.

Durch die professionelle Visualisierung von Lernunterlagen an der digitalen Tafel und den Ein-satz von Live-Voting und Multiple-Choice-Aufgaben zur schnellen Lernerfolgskontrolle zeigt sich eindrucksvoll, welchen Mehrwert digitale Medien für das Lernen in einer praxisorientierten Polizeiausbildung haben können. Smartphone - Apps, digitale Fotografie, Einsatzmessengerdienste und Unfallskizzen werden in der Ausbildung sowohl im Lehrsaal als auch im praktischen Training unterrichtet und angewendet. Sowohl der permanente Zugriff auf das Lernmanagementsystem als auch die einsatzunterstützenden Anwendungen finden im sog. „geschützten“ Polizeinetz statt.

Die Auszubildenden nutzen die Geräte auch während der Praktika bei den Polizeidienststellen. Im Rahmen des Mobile-Police-Konzepts sind dort digitale Endgeräte mittlerweile als an-erkanntes Einsatzmittel zur Bewältigung der polizeilichen Aufgaben etabliert. So können beispielsweise Überprüfungen oder Verwarnungen direkt vor Ort stattfinden. Für die Bürger entfallen zusätzliche Bürokratien, da z.B. polizeiliche Aktenzeichen direkt vor Ort erfasst und übergeben werden können. Das in der Ausbildung erlangte Wissen kann im polizeilichen Einzeldienst angewendet und mit den Kolleginnen und Kollegen auf den Dienststellen ausgetauscht werden.

Der Bayerische Landtagsabgeordnete Hr. Dremel machte sich zusammen mit dem Dienststellenleiter der Polizei Bamberg-Land, Polizeioberrat Müller sowie dem Digitalisierungs- und Ausbildungsverantwortlichen des Bereitschaftspolizeipräsidiums, Polizeioberrat Ottenschläger, anlässlich einer Kontrollstelle auf der B26 bei Viereth-Trunstadt, ein Bild vom Fortschritt der Digitalisierung bei der Bayerischen Polizei. MdL Dremel setzt sich als Mitglied des Innenausschusses maßgeblich für die Digitalisierung sowie für die Verzahnung der Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei mit der polizeilichen Praxis ein.