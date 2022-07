WEIßENBRUNN, LKR. KRONACH. Einen eher ungewöhnlichen Fall hat derzeit die Kriminalpolizei Coburg auf dem Tisch. Vergangene Woche verschwand ein Skoda Fabia aus einer Garage in Weißenbrunn. Die Fahndung nach dem Wagen war schnell erledigt, da er nicht weit entfernt an einer Hausmauer stand - unfallbedingt völlig zerkratzt. Die Suche nach dem Verursacher beschäftigt nun die Kripo.

Der Skoda stand zuletzt am Mittwoch, 13. Juli, gegen 13 Uhr, in einer Garage in der Kronacher Straße. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug ging, bemerkte sie, dass die Garage leer war. Das Auto? Nach kurzer und eigener Nahbereichsfahndung fand sie es an der Hauswand der dortigen Diakonie. Der Skoda wurde durch den Zusammenprall mit der Wand an der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die Kriminalbeamten beschäftigen sich mit der Frage, ob eventuell ein misslungener Diebstahlsversuch hinter dem Fall steckt. Hinweise erhoffen sie sich durch ein zirka 12 bis 14 Jahre altes Mädchen, das sich währenddessen in der Kronacher Straße aufgehalten haben soll. Das Mädchen hat schulterlange dunkelblonde Haare. Ihre Aussage könnte für das Verfahren von Bedeutung sein.

Zeugen sowie das Mädchen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.