1418 - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stadtbergen - Am Mittwoch (20.07.22), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Hagenmähder Straße in südlicher Fahrtrichtung. Als er nach rechts in die Bauernstraße einbiegen wollte, übersah er einen 38-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Beide Verkehrsteilnehmer hatten zum Unfallzeitpunkt grün.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er erlitt eine Beinfraktur und wurde ins Uniklinikum zur weiteren Behandlung gebracht.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

1419 - Schwer verletzte Brüder bei Unfall auf Autobahn A8

BAB 8 / Dasing / östliche Fahrtrichtung - Am heutigen Donnerstag, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger, zusammen mit seinem 25-jährigen Bruder die BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing. Kurz vor der AS Dasing kam der 29-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW M5 nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte im Abfahrtsbereich mehrere Leitplanken und ein Verkehrsschild.

Im Anschluss durchquerte der Pkw den Grünstreifen zwischen Abfahrt und Auffahrt der AS Dasing, wurde ausgehebelt, flog anschließend über eine weitere Leitplanke und blieb in einem Gebüsch auf dem Dach liegen. Die beiden Brüder schafften es, sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien und einen Notruf abzusetzen.

Nach einer längeren Suchaktion durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnten sie gefunden und durch den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr geborgen werden. Beide kamen schwer verletzt mit diversen Frakturen ins Uniklinikum Augsburg.

Zur Bergung der verunfallten Personen, sowie zur Begutachtung der Fahrbahn und zur Absuche nach weiteren Trümmerteilen, musste die Autobahn für circa 60 Minuten voll gesperrt werden.

Ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung des Pkw wurden durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

1420 - Fahrraddiebstahlserie geklärt

Rain - Eine Vielzahl von ungeklärten Fahrraddiebstählen sorgte seit Beginn der Saison im Stadtgebiet für ein mulmiges Gefühl bei den Fahrradfahrern. Die Rainer Polizei zählte seit Februar dieses Jahres insgesamt 26 abhanden gekommene Fahrräder und E-Bikes. Oftmals verschwanden die Räder aus unversperrten oder gar offenen Garagen und aus zugänglichen Tiefgaragen. Aber auch versperrte, im öffentlichen Bereich abgestellte Fahrräder blieben nicht verschont. Allein im Bereich Bahnhof waren zehn Taten zu verzeichnen und im zeitlichen Umgriff des Stadtfestes kamen drei abgesperrte Räder abhanden. Dabei hatte es der Täter insbesondere auf teure Markenfahrräder und E-Bikes abgesehen. Der bisher entstandene Gesamtschaden summiert sich auf etwa 17.000 Euro.

Am 14.07.2022 konnte der Serie erstmals ein Täter zugeordnet werden. Dieser hatte ein am Tag zuvor entwendetes Fahrrad der Marke Cube zum Verkauf bei einem Internet-Anzeigenportal angeboten. Bei der Übergabe des Fahrrades an einen potentiellen Käufer wurde das Fahrrad auf Grund eines markanten Aufklebers von einem zufällig anwesenden Jugendlichen als das gestohlene Rad seines Freundes erkannt. Der 15-Jährige verständigte die Polizei und der Verkäufer des Rades wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Mann, welcher dem Drogenmilieu zuzuordnen ist und der erst seit Anfang dieses Jahres in Rain wohnt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte unmittelbar nach der Festnahme eine Wohnungsdurchsuchung. Dabei konnten diverse Kommunikationsmittel sichergestellt und ausgewertet werden. Es wurde festgestellt, dass etliche entwendete Fahrräder unmittelbar nach dem Diebstahl fotografiert und auf diversen Onlineportalen zum Verkauf angeboten wurden. Anhand der Aufzeichnungen können zum jetzigen Zeitpunkt bereits acht schwere Fahrraddiebstähle nachgewiesen werden. Den 34-Jährigen erwartet nunmehr ein größeres Strafverfahren u. a. wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen.

Die aufgefundene Fotosammlung enthielt aber auch Lichtbilder von Fahrrädern, welche vermutlich entwendet wurden, dies von den geschädigten Eigentümern aber noch nicht zur Anzeige gebracht wurde. Die Rainer Polizei bittet in diesem Zusammenhang Betroffene um nachträgliche Anzeigeerstattung.

1421 - Folgenreiche Mopedfahrt

Donauwörth-Felsheim - Am 20.07.2022, um 18.30 Uhr, fuhr eine 15-jährige Schülerin mit ihrem 125er-Leichtkraftrad, wofür sie noch keine Fahrerlaubnis besitzt, von Wörnitzstein nach Felsheim. Dort musste die Jugendliche in der Konradstraße verkehrsbedingt anhalten.

Beim zu starken Wiederanfahren verlor die 15-Jährige die Kontrolle über ihr Moped, fuhr über die komplette Gegenspur und streifte schließlich am linken Fahrbahnrand ca. zehn Meter an einer massiven Grundstücksmauer entlang. Anschließend prallte sie noch in einen Holzzaun, bevor die Maschine zum Stehen kam.

Durch das Streifen der Steinmauer erlitt die Jugendliche, die nur eine kurze Hose als Beinkleidung trug, unter anderem eine offene, tief klaffende Wunde am linken Kniebereich. Sie wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur Durchführung einer Not-OP eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Die Schülerin besaß aufgrund ihres Alters keinerlei Fahrerlaubnis. Das verwendete Leichtkraftrad war nicht zugelassen, nicht versichert und an dem Kennzeichen, welches noch vom letzten Besitzer stammt, wurde durch die 15-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die Kopie einer HU-Plakette sowie eines Zulassungsstempels per Computer ausgedruckt und angebracht. Ein Strafverfahren wegen zahlreicher Delikte ist nun die polizeiliche Folge.