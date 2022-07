Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Beim Vollzug eines Haftbefehls am Mittwochmorgen fanden Kriminalbeamte aus Coburg eine größere Menge Rauschgift in der Wohnung eines 23-Jährigen. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Mittwochfrüh machten sich die Beamten auf den Weg zur Wohnung des 23-Jährigen aus Coburg, um einen Haftbefehl wegen zurückliegender Gewaltdelikte zu vollziehen. Im Eingangsbereich der Wohnung stach ihnen dann der Geruch von Marihuana in die Nase. Der Verdacht erhärtete sich, als die Polizisten bei der anschließenden Durchsuchung mehrere hundert Gramm Marihuana, wenige Gramm Haschisch sowie Rauschgiftutensilien fanden und sicherstellten.

Neben den Gewaltdelikten muss er sich wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg seit Mittwochmittag in einer Justizvollzugsanstalt.