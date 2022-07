EISENHEIM, OT OBEREISENHEIM, LKR. WÜRZBURG. Bislang noch Unbekannte haben am Montagabend Unrat in Brand gesetzt und dadurch beinahe einen Scheunenbrand verursacht. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun wegen eines Brandstiftungsdelikts und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 20.00 Uhr hatte ein Zeuge bemerkt, dass in einer Scheune in der Schwanfelder Straße in Obereisenheim ein Feuer ausgebrochen war. Er unternahm selbst erste Löschversuche und wählte daraufhin den Notruf 112. Die Eisenheimer Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte ein Übergreifen des Brandes auf Gebäudeteile noch rechtzeitig verhindern.

Am Brandort zurückgelassene Gegenstände deuten darauf hin, dass die Scheune offenbar nicht nur einmal als Treffpunkt genutzt wurde. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass der im Inneren gelagerte Unrat mutwillig in Brand gesetzt worden war. Ohne den frühzeitigen Zeugenhinweis und die schnelle Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehr wäre das Gebäude möglicherweise vollständig zerstört worden.

Zudem ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, ob ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Brandfall am vergangenen Wochenende bestehen könnte. Wie bereits von der Polizeiinspektion Würzburg-Land berichtet, war eine Holzmöbelgarnitur am Kanuverleih in Eisenheim offenbar ebenfalls vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Diese Tat muss sich nach vorliegenden Erkenntnissen am Sonntagabend im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr zugetragen haben.

Die Kriminalpolizei Würzburg wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer ist am Montag im Bereich der Scheune auf eine oder mehrere Personen aufmerksam geworden?

Wer kann Hinweise dazu geben, von wem die Scheune als Treffpunkt genutzt wurde?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.