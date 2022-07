Sein Amtsnachfolger, der 36-jährige Polizeirat Udo Roppelt, ist seit vielen Jahren fest im Landkreis Bamberg verwurzelt. Die ersten dienstlichen Jahre verbrachte er im benachbarten Mittelfranken bei der Polizeiinspektion Fürth, bevor er 2014 nach Oberfranken zurückkehrte. Seine Fachkompetenz stellte er unter anderem bei einer Vielzahl an Förderstationen unter Beweis, was ihm letztlich den Weg in den höheren Dienst ebnete. Seit Oktober 2021 ist Udo Roppelt stellvertretender Leiter seiner Heimatdienststelle, der Polizeiinspektion Bamberg-Land. Mit dem heutigen Tag übernimmt er nun die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg und wird hierbei sicherlich von den Erfahrungen aus seiner Führungsbewährung bei der Verkehrspolizeiinspektion Hof profitieren.

Der Einladung zum Amtswechsel in den Kulturboden Hallstadt folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Protagonisten. Polizeipräsident Alfons Schieder würdigte die hervorragende Arbeit des Dienststellenleiters und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für seine neue Position und die zukünftigen Aufgaben als Chef der Bamberger Verkehrspolizei.