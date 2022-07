1066. Widerruf der Vermisstenfahndung – Unterhaching

-siehe Medieninformation vom 19.07.2022, Nr. 1060



Wie bereits berichtet, wurde ein 59-Jähriger aus einer Wohneinrichtung in Unterhaching vermisst.



Am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde der 59-Jährige von einem Zeugen am Poschinger Weiher, Unterföhring gesehen und anschließend der Polizei übergeben.



Er wurde wohlbehalten seinen Angehörigen übergeben.



Das Kommissariat 14 (u.a. Vermisstenfälle) übernimmt die abschließende Sachbearbeitung.