MÜNCHBERG, LKR. HOF. Die seit Freitag vermisste 80-jährige Frau wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen am Mittwochvormittag tot aufgefunden.

Die Seniorin befand sich zur medizinischen Behandlung im Münchberger Krankenhaus und wurde zuletzt am Freitagnachmittag lebend gesehen. Am Mittwochvormittag konnte die 80-Jährige nur noch tot in Münchberg gefunden werden.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.