BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochmorgen, 8. Juli 2022, ereignete sich auf der Staatsstraße 2089 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 70-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde und wenig später im Krankenhaus verstarb. Die Polizeiinspektion Brannenburg hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Rosenheim die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am 20.07.2022, gegen 8 Uhr, ereignete sich im Gemeindegebiet Bad Feilnbach ein Verkehrsunfall mit einem schwerst verletzten Kradfahrer. Zur Unfallzeit befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Miesbach die Staatsstraße 2089 aus Bad Aibling kommend in Richtung Bad Feilnbach. Zur selben Zeit befuhr ein ca. 50-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Landkreis Miesbach, mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die Kreisstraße RO 46 aus Richtung Hundham kommend. Nach bisherigen Ermittlungsstand bog der Fahrer des Transporters an der Einmündung zur Staatsstraße nach links auf diese ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der durch den Zusammenstoß mit dem Transporter über dessen Motorhaube geschleudert wurde und schwerst verletzt zu liegen kam. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Vor Ort leisteten mehrere Ersthelfer Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ordnete die Sicherstellung aller beteiligten Fahrzeuge sowie die Erstellung eines unfallanalytischen und -technischen Gutachtens an. Zur Unfallstelle wurde deshalb ein Gutachter beordert.

Vor Ort waren mehrere Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Freiwillige Feuerwehr Bad Feilnbach und ein Rettungshubschrauber.

Die Fahrbahnen der betreffenden Straßen waren für über 2 Stunden vollständig gesperrt. Die Sperrung wird in Kürze aufgehoben.