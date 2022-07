- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

1398 – Betrunkener Sexualtäter festgenommen

Königsbrunn – Am gestrigen Dienstag (19.07.2022) ging gegen 21.15 Uhr über den Polizeinotruf die Mitteilung einer Geschädigten ein, dass in der Straßenbahnlinie 3 ein Mann Fahrgäste unsittlich belästige. Auf der Fahrt nah Königsbrunn hielt sich ein 30-jähriger Rumäne auf, der insbesondere zwei 11 und 13-jährige Schülerinnen körperlich nahe kam. Die 13-jährige Schülerin reagierte richtig und schrie den Mann an, woraufhin dieser sein Treiben beendete. Stattdessen versuchte der Mann offenbar noch mindestens einer Frau ins Gesäß zu kneifen, bevor er an der Endhaltestelle in Königsbrunn ausstieg. Hier konnte er dann von den sofort angeforderten Polizeikräften schlafend in einem Gebüsch aufgegriffen werden. Der deutlich unter Alkohol stehende Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Die diensthabende Jour-Staatsanwältin ordnete unverzüglich eine Blutentnahme an und verfügte die Vorführung des 30-Jährigen ohne gesicherten Wohnsitz in Deutschland zum Ermittlungsrichter wegen des dringenden Tatverdachtes des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere aber die Frau, die in der Straßenbahn ebenfalls in unsittlicher Weise von dem Festgenommenen angegangen wurde, werden gebeten sich unter 0821/323 3810 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Großes Lob an die beiden Schülerinnen, die sich in dieser Situation überlegt und professionell verhielten. Nach Absetzen des Notrufs blieben sie am Telefon und hielten die Einsatzzentrale über das weitere Geschehen auf dem Laufenden. Als die erste Streife eintraf, machten die Schülerinnen auf sich aufmerksam und zeigten den Beamten den mittlerweile schon schlafenden Täter.

1399 – Frau massiv sexuell bedrängt: Täter festgenommen – Nachtrag

Mit Pressemeldung Nr. 1389 vom 19.07.2022 berichteten wir folgendes:

Innenstadt – Heute Nacht (19.07.2022) gegen 01.50 Uhr, wurde eine 57-jährige Frau im Bereich Grottenau / Kennedyplatz, die dort im Rahmen ihres Security-Dienstes unterwegs war, von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zudringlicher und forderte die Geschädigte zum Geschlechtsverkehr auf. Nachdem diese sich weigerte, schlug ihr der Täter ins Gesicht, wobei sich die 57-Jährige diverse Verletzungen zuzog, die später ärztlich behandelt werden mussten. Als sich die Geschädigte daraufhin entfernte, ging ihr der Mann nach und es kam zu weiteren Schlägen, wobei die Frau zu Boden ging. Der Mann begrapschte die Frau sodann unsittlich unter der Bekleidung im Brustbereich und stellte eindeutige sexuelle Forderungen. In diesem Moment wurde ein vorbeifahrender Autofahrer auf die Situation aufmerksam, hielt an und ging zusammen mit seinem Beifahrer dazwischen. Der Täter entfernte sich kurzfristig, kam dann aber wieder zurück und wurde von den beiden Helfern bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizeistreife festgehalten. Der 23-jährige somalisch/äthiopische Täter wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Die noch in der Nacht verständigte Jour-Staatsanwältin ordnete daraufhin die Vorführung des 23-Jährigen beim Ermittlungsrichter an. Dank der Zivilcourage der beiden vorbeikommenden Helfer (18-jähriger Syrer und 24-jähriger Deutscher mit türkischen Wurzeln) konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

------------------------------------------- ab hier neu: ----------------------------------------------------

Der Täter wurde gestern dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der 23-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

1400 – Widerruf der Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem

Augsburg – Mit Pressemitteilung Nr. 1397 fahndete die Polizei nach einem 14-Jährigen aus Augsburg, der seit gestern Vormittag vermisst wurde. Der Jugendliche kehrte heute gegen 12.00 Uhr wohlbehalten nach Hause zurück. Medienschaffende werden gebeten, das Foto des 14-Jährigen wieder auf den entsprechenden Plattformen zu löschen. Besten Dank für Ihre Mithilfe.

1401 - Mann rastet nach Festnahme aus

Göggingen - Heute Nacht (20.07.2022), gegen 00:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der PI Augsburg Süd einen mit Haftbefehl gesuchten 46-jährigen Mann. Nach der Eröffnung des Haftbefehls verbrachten ihn die Beamten bis zur Überführung in eine Justizvollzugsanstalt in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Dort rastete er dermaßen aus, dass er die Toilette des Haftraums aus der Verankerung und einzelne Fließen von der Wand riss. Um die zu eskalierende drohende Situation in der Griff zu bekommen, brachten die Beamten den Mann zu Boden und fixierten ihn. Er beruhigte sich hierauf und akzeptierte offensichtlich seine ausweglose Situation. Zur noch abzusitzenden Restfreiheitsstrafe muss der Mann nun auch noch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung in Kauf nehmen.

1402 - Jugendliche wollen Motorroller entwenden

Haunstetten - Gestern (19.07.2022), gegen 22:50 Uhr, beobachtete eine Zeugin drei Jugendliche (mutmaßlich männlich), die sich verdächtig in der Nähe eines Motorrollers in der Johann-Strauß-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) aufhielten. Als eine Person den Roller in eine dunkle Ecke der dortigen Schule schob, verständigte sie die Polizei. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen teilten sich die Personen auf und flüchteten unerkannt in verschiedene Richtungen.

Als Tatverdächtige werden Jugendliche oder Heranwachsende vermutet, eine genauere Beschreibung liegt jedoch nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1403 - Aggression im Straßenverkehr

Haunstetten - Am 19.07.2022, gegen 16:30 Uhr, kam es bei einem Überholvorgang zwischen Lkw und Pkw in der Haunstetter Straße (Höhe Univiertel in stadtauswärtiger Richtung) zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 32-jährigen Beifahrer des Pkw und dem 31-jährigen Lkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer wies daraufhin den Lkw-Fahrer an zu halten, sodass in der Folge aus dem verbalen Streit der Kontrahenten eine körperliche Auseinandersetzung wurde. Hierbei erlitten beide leichte Verletzungen. Neben Mitteilungen bezüglich des auffälligen Verhaltens im Straßenverkehr an die Fahrerlaubnisbehörde wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung gegen beide Widersacher eingeleitet.

1404 - Betrunken Unfall verursacht

Hochzoll - Am 19.07.2022, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit einem E-Scooter die Schwangaustraße und touchierte hierbei mit dem Gefährt den Bordstein, sodass er in der Folge stürzte. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu und verletzte sich am linken Arm. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest erbrachte schließlich einen Wert von nahezu zwei Promille. Der 48-Jährige wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

1405 - Verkehrsunfallflucht

Hochzoll - In der Zeit von 17.07.2022 bis 19.07.2022 stellte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, Opel Insignia, in der Wendelsteinstraße (Bereich der 20er Hausnummern) ab. Als er das Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er einen Streifschaden an der hinteren linken Stoßstangenseite fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

1406 - Vandalismus

Pfersee - Zwischen dem 17.07.2022 und dem 19.07.2022 parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, VW Golf, in der Körnerstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern. In dieser Zeit verkratze ein Unbekannter die komplette rechte Fahrzeugseite des Pkw und verursachte damit einen geschätzten Sachschaden von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.