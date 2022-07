AMBERG. Ein 24-Jähriger aus Amberg befindet sich seit dem Wochenende in Haft. Ihm wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin verletzt, ihre Pkw-Reifen zerstochen und ihr Handy gewaltsam weggenommen zu haben.

Am Samstag, 16. Juli 2022, gegen 23:00 Uhr zerstach ein 24-jähriger Amberger zwei Reifen an einem Pkw. Hierbei wurde er von der Eigentümerin des Fahrzeuges beobachtet. Bei ihr handelt es sich um die ehemalige Lebensgefährtin des Verdächtigen. Als sie ihn hierauf ansprach, entriss er ihr gewaltsam das Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, in deren Verlauf der Amberger der Frau an den Haaren riss und auf ihren Oberkörper einschlug. Anschließend flüchtete er mit einem Pkw. Die Frau alarmierte umgehend über Notruf die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine zivile Streife der Amberger Polizei den Verdächtigen anhalten und festnehmen. Auf dem Beifahrersitz lag noch die Hülle des geraubten Handys. Vom Mobiltelefon fehlt aber bislang jede Spur. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm die Sachbearbeitung und brachte den Festgenommenen über Nacht in der Arrestzelle unter. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurde er am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen Raubes gegen den 24-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.