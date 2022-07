1061. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Notarztwagen; eine Person

verletzt – Westend



Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Notarztwagen Mercedes die Landsberger Straße stadteinwärts.



Mit im Fahrzeug befanden sich ein 44-jähriger Notarzt mit Wohnsitz in München, ein 43-jähriger Notfallsanitäter mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim und ein 71-jähriger Patient mit Wohnsitz in München.



Der Fahrer des Notarztwagens nahm während der Fahrt Sonder- und Wegerechte in Anspruch und nutzte hierbei Blaulicht und Martinshorn. Zur gleichen Zeit befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter, VW, die Schrenkstraße in Richtung Landsberger Straße und beabsichtigte in der Folge nach links auf diese abzubiegen, um seine Fahrt stadtauswärts fortzusetzen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Notarztwagen an der genannten Einmündung an einem Sattelzug vorbei, welcher diesem freie Bahn verschafft hatte und fuhr in der Folge bei geltendem Rotlicht der Ampelanlage in den Einmündungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde durch den Unfall leicht verletzt, bedurfte jedoch vor Ort keiner weiteren medizinischen Behandlung. Die Insassen des Notarztwagens blieben unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße stadteinwärts für etwa 1,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1062. Pkw kollidiert mit Tunnelwand; eine Person verletzt – Bogenhausen



Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem PKW, BMW, den Richard-Strauss-Tunnel in Richtung stadtauswärts (nördliche Fahrtrichtung).



Nach aktuellem Ermittlungsstand kam die 66-Jährige aufgrund einer akuten Erkrankung von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der linken Tunnelwand.



Im Rahmen dieser Kollision wurde das Fahrzeug nach rechts abgeleitet, kollidierte mit dem PKW Mercedes eines 53-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn und kam an der rechten Tunnelwand zum Stillstand.



Die 66-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Richard-Strauss-Tunnel in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1063. Branddelikt – Neuhausen



Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 10:10 Uhr, befand sich ein 7-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Toilette einer Bildungseinrichtung.



Dort entzündete er eine Toilettenpapierrolle, welche sich in einer Kunststoffhalterung befand. Anschließend begab er sich zurück ins Klassenzimmer.



Das Brandgeschehen wurde durch eine 41-jährige Lehrerin mit Wohnsitz in München bemerkt, welche unverzüglich den Feueralarm auslöste. Anschließend wurde die gesamte Bildungseinrichtung geräumt.



Im Rahmen der Evakuierung vertraute sich der 7-Jährige seiner Klassenlehrerin an. Während der Räumung des Gebäudes suchten zwei Angestellte den betroffenen Toilettenraum ab, erlitten hierbei leichte Rauchgasintoxikationen und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kräfte der Münchner Berufsfeuerwehr konnten den Brand in der Folge schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1064. Einbruch in Kindergarten – Riem



Am Dienstag, 19.07.2022, informierte eine Angestellte eines Kindergartens den Polizeinotruf 110 über einen zurückliegenden Einbruch.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen im Tatzeitraum von Montag, 18.07.2022, 16:30 Uhr bis Dienstag, 19.07.2022, 07:15 Uhr, der oder die unbekannten Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Büroräumlichkeiten des Kindergartens ein.



Dort entwendeten sie eine Geldkassette. Im Anschluss an die Tathandlung verließen die Täter die Tatörtlichkeit und entfernten sich in unbekannte Richtung.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich An der Point/Widmannstraße/Erich-Giese-Straße/Am Oberfeld Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.