KAUFBEUREN. Am 20.07.2022 gegen 10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren.

Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung „Espachstraße“ beschleunigte der Pkw laut Zeugenaussagen auf geschätzte 100 km/h, kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr ungebremst in eine entgegenkommende 72-jährige Autofahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 72-Jährigen über ein dahinter fahrendes Auto geschleudert. Ein weiteres Auto konnte ausweichen und streifte lediglich eines der beteiligten Fahrzeuge. Beide genannten Frauen verstarben noch an der Unfallörtlichkeit. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt und kam ins Klinikum Kaufbeuren. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Es war eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und des Bauhofs im Einsatz. Die Straße muss seit 10 Uhr bis auf weiteres komplett gesperrt werden.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Kaufbeuren aufgenommen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der 08341/933-0 zu melden (PI Kaufbeuren, DG)

