FÜRTH. (877) Am Montagabend (18.07.2022) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber in Neumühle (Gemeinde Oberasbach, Lkrs. Fürth) in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Geschädigte lag gegen 18:40 Uhr am Ufer des Rednitzgrunds im Hainberggelände, als sich ihr ein nackter Mann näherte und sich wenige Meter entfernt neben sie in die Wiese legte.

Kurze Zeit später erkannte die junge Frau, dass der Mann an seinem Glied manipulierte. Die Geschädigte bat Passanten um Hilfe, welche den Mann ansprachen. Daraufhin zog er sich eine Badehose an und entfernte sich auf seinem Fahrrad.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Beschreibung des Mannes:

ca. 25 bis 30 Jahre, ca. 180 cm, schlank. Kurze Haare, helle Haut. Er trug eine blaue Badehose und führte ein blau/schwarzes Mountainbike mit sich.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel