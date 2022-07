1393 - Fahrraddieb gestellt

Dillingen - Ein 15-Jähriger hatte am Abend des 18.07.2022 sein Fahrrad im Wert von 300 Euro für etwa eine halbe Stunde unabgesperrt in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgestellt. In diesem Zeitraum entwendete ein 13-Jähriger das Rad des 15-Jährigen. Nachdem der Bestohlene sein Fahrrad wenig später bei einer mehrköpfigen Personengruppe in der Großen Allee in Dillingen entdeckt und die Polizei verständigt hatte, konnte der minderjährige Fahrraddieb nach kurzer Flucht von den Beamten eingeholt und gestellt werden. Das gestohlene Fahrrad wurde dem 15-Jährigen daraufhin zurückgegeben. Die Beamten überstellen den 13-Jährigen anschließend seinen Eltern und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls ein.

1394 - Betrunken in Gegenverkehr

Reimlingen - Ein 34-Jähriger befuhr gestern die B 25 von Möttingen in Richtung Nördlingen. Auf der Höhe der Ausfahrt Nördlingen Süd geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 62-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Unfallbeteiligten wurden zum Glück nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. Der 34-Jährige musste vor Ort noch seinen Führerschein abgeben und erhält nun eine Strafanzeige.

1395 - Diebstähle auf Baustellen

Klosterlechfeld/Großaitingen - In der Zeit vom Freitag (15.07.2022) bis Montag (18.07.2022) wurden von einer Baustelle Am Wäldle in Klosterlechfeld und Am Rapsfeld in Großaitingen Rüttelplatten entwendet. Der Wert je Rüttelplatte beträgt rund 5.000 Euro. Möglicherweise stehen beide Fälle im Zusammenhang. Aufgrund des hohen Gewichts der beiden Platten muss von mehreren Tätern ausgegangen werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter 08232/9606 0.