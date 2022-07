Klingsmoos/Königsmoos, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 19.07.2022

Gegen 13.20 Uhr kam es in Klingsmoos aus noch unbekannter Ursache zum Brand eines kleinen landwirtschaftlichen Nebengebäudes. Durch Funkenflug griff das Feuer auf das angrenzende, ebenfalls landwirtschaftliche Grundstück eines Nachbarn über. In der Folge fing auch noch der Dachstuhl eines dritten in der Nachbarschaft stehenden Wohnhauses Feuer.

Die landwirtschaftlichen Gebäude stehen beide in Vollbrand. Beim Wohnhaus wurde der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen.

Bislang ist bekannt, dass durch das Brandgeschehen selbst niemand ernsthaft verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen hohen 6-stelligen Betrag.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernimmt die Ermittlungen.