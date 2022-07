FÜRTH. (872) Am Montagnachmittag (18.07.2022) schlich sich ein 40-jähriger Mann in die Räumlichkeiten einer Firma in der Kurgartenstraße ein und versuchte hier mutmaßlich Wertsachen zu entwenden. Mitarbeiter hielten den Eindringling fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden im Anschluss mehr als zweihundert Gramm Betäubungsmittel bei dem Mann auf.



Gegen 14:30 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Firma in der Kurgartenstraße die Polizei. Ein fremder Mann war kurz zuvor in die Räumlichkeiten des Betriebs geschlichen und hat hier unter anderem Taschen durchwühlt, mutmaßlich um Wertsachen zu entwenden. Die Mitarbeiter hielten den zunächst Unbekannten bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Streife der Polizeiinspektion Fürth fest.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch mutmaßliches weiteres Diebesgut auf. Die Einsatzkräfte entschieden sich deshalb, auch die Wohnung des 40-Jährigen in Nürnberg zu durchsuchen. Hierbei stießen sie auf mehr als zweihundert Gramm Betäubungsmittel. Die nicht geringe Menge sowie weitere aufgefundene Gegenstände deuteten darauf hin, dass der Mann illegalen Handel mit den Drogen betreibt.

Die Polizisten leiteten gegen den 40-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.