Nordschwaben – Bereits seit Mai diesen Jahres läuft die Kampagne des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

#NichtMitMeinerOma - #NichtMitMeinemOpa,

kurz #NMMO, zum Schutz vor Telefonbetrügern.

Die Kampagne richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die von der Polizei speziell entworfene Postkarten erhalten, um diese an deren Großeltern und ältere Menschen aus dem näheren Umfeld zu übergeben. Auf den Postkarten sind die wichtigsten Verhaltenshinweise bei betrügerischen Anrufen abgedruckt.

Mittlerweile wurden allein in Nordschwaben bereits mehr als 35.000 Postkarten bzw. Flyer von Schulen bestellt, an Schülerinnen und Schüler verteilt und an potentielle Opfer weitergegeben.

Um noch besser auf die Thematik aufmerksam machen zu können, konnten zahlreiche starke Partner gewonnen werden, welche die Kampagne seitdem unterstützen.

So spielte beispielsweise der FC Augsburg anlässlich seines letzten Heimspiels einen Film zur Kampagne über die Stadionleinwand aus, in Trambahnen der SWA werden die Verhaltenshinweise auf den Bildschirme gezeigt und auch im Augsburger Zoo werden die Postkarten demnächst verteilt.