1055. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Unterföhring

Am Montag, 18.07.2022, wurde ein über 70-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Hierbei wurde vorgegeben, dass sich der Name des über 70-Jährigen auf einer Liste befände, welche bei einem festgenommen Einbrecher aufgefunden worden sei. Auf Grund dessen sei nun sein Vermögen gefährdet. Durch manipulative Gesprächsführung gelang es dem unbekannten Anrufer, den über 70-Jährigen zu einer Abhebung von mehreren tausend Euro zu veranlassen. Das Bargeld übergab dieser später an der Haustür an einen unbekannten Abholer.

Etwa eine Stunde später wurde der Geschädigte misstrauisch und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die AG Phänomene übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlank, west- bzw. nordeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Hochdeutsch, kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Föhringer Allee in Unterföhring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1056. Einbruch in Behördengebäude – Harlaching

Im Zeitraum Freitag, 15.07.2022, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, 18.07.2022, 06:00 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in das Gebäude einer Behörde ein und versuchten in mehreren Büros Schränke und Tresore aufzubrechen.

Den unbekannten Tätern gelang es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht die angegangenen Tresore zu öffnen, im Rahmen der Absuche der dortigen Räumlichkeiten entwendeten diese jedoch mehrere elektronische Geräte. Im Anschluss an die Tathandlung entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Peter-Auzinger-Straße/Tegernseer Landstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1057. Festnahme eines Exhibitionisten – Oberschleißheim

Am Montag, 18.07.2022, gegen 15:50 Uhr, bemerkte eine 48-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München an einem See im Bereich Oberschleißheim einen ihr unbekannten Mann.

Dieser lag nackt am Seeufer und führte mit Blickkontakt zur 48-Jährigen sexuelle Handlungen an sich durch. Trotz Aufforderung durch die 48-Jährige beendete er diese Handlungen zunächst nicht. Erst als ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München hinzukam, stellte der Mann die entsprechenden Handlungen ein.

Die 48-Jährige informierte in der Folge den Polizeinotruf 110. Der Tatverdächtige, ein 82-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, konnte daraufhin noch vor Ort vorläufig festgenommen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Den 82-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund der exhibitionistischen Handlungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1058. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Solln

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 10:00 Uhr, kontaktierte ein bislang unbekannter Täter telefonisch einen über 80-jährige mit Wohnsitz in München. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und verwickelte den über 80-Jährigen in ein Gespräch. In diesem Rahmen gab er auch in diesem Fall an, dass bei der Festnahme eines Tatverdächtigen ihre Personalien aufgefunden worden seien. Auf Grund dessen sei ihr Vermögen nunmehr gefährdet.

Durch die weitere manipulative Gesprächsführung gelang es dem unbekannten Täter den über 80-Jährigen derart unter Druck zu setzen, dass dieser mehrere tausend Euro Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an der Haustür an einen bislang unbekannten Abholer übergab.

Als im späteren Verlauf des Tages Misstrauen bei dem über 80-Jährigen entstand, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München geführt.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, sprach Hochdeutsch, kurze braune Haare; bekleidet mit hellem Hemd und blauer Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Emil-Dittler-Straße/Lommelstraße/Becker-Gundahl-Straße/Sollner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1059. Größerer Polizeieinsatz – Obersendling

Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 00:30 Uhr geriet ein Ehepaar (beide 29 Jahre alt), das in einem Mehrfamilienhaus in Obersendling wohnhaft ist, in Streit. Dieser eskalierte schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung, die zum Teil auch auf dem Balkon der Wohnung im 11. Stock stattfand. Dabei wurde die 29-Jährige im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Durch den Lärm und ihre Hilferufe kam es in der Folge zu zahlreichen Notrufen bei der Polizei. Dies führte daraufhin zu einem entsprechend großen Polizeieinsatz, bei dem der 29-jährige Ehemann vorläufig festgenommen wurde. Die 29-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren stationären Behandlung verbracht. Lebensgefahr besteht für sie aktuell nicht.

Die strafrechtliche Würdigung des Geschehens vor Ort steht momentan noch aus. Die Münchner Kriminalpolizei hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.

1060. Vermisstenfall – Unterhaching

Am Montag, 18.07.2022 in den Nachmittagsstunden, verließ ein 59-Jähriger eine Wohneinrichtung in Unterhaching und kehrte seitdem nicht wieder in diese zurück.

Auf Grund einer Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 59-Jährige orientierungslos sein könnte und Hilfe benötige.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 172 cm groß, schlanke Statur mit Bauchansatz, west- bzw. nordeuropäischer Typ, kurze Haare, aktuelle Bekleidung und mitgeführte Gegenstände nicht bekannt

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zu der Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar:

Die Bayerische Polizei - 59-Jähriger aus Unterhaching vermisst (bayern.de)