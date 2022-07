DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Unbekannte entwendeten in den zurückliegenden Wochen in Dörfles-Esbach einen fabrikneuen Hyundai noch vor der Auslieferung an seinen neuen Eigentümer. Von dem mehr als 40.000 Euro teuren Fahrzeug fehlt derzeit jede Spur. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise zu dem Verbleib des Wagens.

Voller Vorfreude auf seinen schwarzen Hyundai Tucson suchte der künftige Autobesitzer am gestrigen Montag sein Autohaus in der Coburger Straße auf. Beim Betreten des Betriebsgeländes musste er allerdings feststellen, dass sein SUV nicht mehr aufzufinden war.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tatzeit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen innerhalb der letzten vier Wochen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht oder das gesuchte Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.