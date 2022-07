Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Heck des mit Baustahlmatten beladenen Anhängers in Vollbrand. Die Fahrerin des LKW wurde bei ersten Löschversuchen leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Anhänger wird der Schaden seitens der Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Auch die Fahrbahn wurde durch das Feuer nicht unerheblich beschädigt. Die Brandursache ist sehr wahrscheinlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A 96 in Fahrtrichtung Süden zeitweise komplett gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auf Grund der noch nicht beendeten Bergungsarbeiten muss heute im Laufe des Vormittags mit weiteren Behinderungen gerechnet werden. (PI Lindau)

