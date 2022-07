HUTTHURM. Am 18.07.2022 gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf der B 12, Höhe Anzenreuth, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer geriet dabei in Fahrtrichtung Hutthurm aus ungeklärten Gründen auf den Gegenfahrstreifen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw eines 59-jährigen Mannes.

Der Pkw-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die B 12 war an der Unfallstelle komplett gesperrt, die Umleitung erfolgte durch die eingesetzten Feuerwehren.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Andreas Fuchs, PHK

Tel.: 0851/9511-1400