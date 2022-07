GEISELWIND, LKR. KITZINGEN. Am Montagnachmittag sind drei Felder aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. 80 Kinder, die in einem angrenzenden Klettergarten unterwegs waren, wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt.



Gegen 12:30 Uhr am Montag verständigte ein Anwohner über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr und den Rettungsdienst und teilte einen Brand im Bereich der Staatsstraße 2257 mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei standen insgesamt drei Felder im Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden gegen etwa 15:00 Uhr beendet. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die angrenzende Staatsstraße gesperrt werden.



Ein Feuerwehrmann erlitt während der Löscharbeiten eine Rauchgasintoxikation und mussten nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. 80 Kinder, die sich in einem angrenzenden Klettergarten befanden, wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch allesamt unverletzt.



Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen und hat nun das Ziel, neben dem entstandenen Sachschaden insbesondere die Brandursache zu klären.