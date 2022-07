KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN. Eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried konnte am Samstagnachmittag auf einer Autobahnrastanlage im Fahrzeug einer 60-Jährigen rund 1,5 Kilogramm Haschisch sicherstellen. Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft.



Der Pkw einer 60-Jährigen geriet gegen 17:00 Uhr am Samstag an der Rastanlage Haidt-Süd ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Bei der anschließenden Kontrolle konnten im Kofferraum des VWs insgesamt 1,5 Kilogramm Haschisch aufgefunden werden. Die 60-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm in der Folge zuständigkeitshalber die Kripo Würzburg.



Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde die Dame am Sonntagmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen die Frau an. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.