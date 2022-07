MITWITZ, LKR. KRONACH. Schwerwiegende Gesichtsverletzungen und zahlreiche Prellungen erlitt ein 34-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Mitwitzer Gemeindeteil Steinach. Zwei Unbekannte schlugen den Mann zu Boden, traten auf diesen ein und flüchteten. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der junge Mann befand sich in der Zeit nach Mitternacht fußläufig auf dem Nachhauseweg von einem Straßenfest, als er auf dem Parkplatz eines metallverarbeitenden Betriebes in der Steinachtalstraße von zwei männlichen Personen angepöbelt und beleidigt wurde. Unvermittelt schlug einer der beiden Unbekannten den 34-Jährigen mit einem Faustschlag nieder. Zu zweit traten und schlugen sie auf Ihr am Boden liegendes Opfer ein und ließen dieses letztlich mit schweren Verletzungen zurück. Der junge Mann schleppte sich noch nach Hause und informierte am Morgen die Polizei. Er wird derzeit aufgrund der erlittenen Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Tatverdächtigen sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein.

Die Kriminalpolizei Coburg sowie die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Angriff auf den 34-Jährigen gesehen oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich auch eine etwa 40 Jahre alte Frau mit ihrem weißen Fahrzeug zur besagten Zeit in Tatortnähe auf. Hinweise zur Person oder dem Wagen werden ebenfalls unter der genannten Rufnummer erbeten.