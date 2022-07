1047. Versuchter Totschlag; Festnahme eines Tatverdächtigen – Freimann



Am Samstag, 16.07.2022, gegen 07:00 Uhr, befanden sich zwei rumänische Staatsangehörige (22 Jahre mit Wohnsitz in München und 28-Jahre ohne bekannten Wohnsitz in Deutschland) auf einem Betriebsgelände in der Muthmannstraße. Dort gerieten sie in einen Streit. Während des Streits wurde der 22-Jährige vom 28-Jährigen durch einen scharfen Gegenstand u.a. im Hals- und Kopfbereich schwer verletzt. Ein Zeuge, der den Vorfall bemerkte, alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.



Der Tatverdächtige konnte noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort flüchten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten, großflächigen Fahndung konnte er jedoch nicht angetroffen werden. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach in ein Krankenhaus verbracht, wo er ärztlich versorgt wurde. Er befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr.



Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes noch am Samstagmittag durch die Mordkommission München übernommen. Durch die sachleitende Staatsanwältin wurde im weiteren Verlauf ein Haftbefehl wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den flüchtigen Täter erwirkt.



Dieser konnte in den Morgenstunden des Sonntag, 17.07.2022, durch die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München in Frankfurt am Main aufgespürt und kurz darauf durch Kräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt festgenommen werden. Er wurde gestern noch von der Zielfahndung und der Mordkommission der Münchner Polizei dort abgeholt und nach München gebracht. Er wird heute dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

1048. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlungen – Schwabing



Am Sonntag, 17.07.2022, gegen 23:55 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Münchner Polizei die Mitteilung, dass im Bereich der Münchner Freiheit ein Mann sexuelle Handlungen an sich durchführe und dabei Blickkontakt zu einem 51-Jährigen ohne festen Wohnsitz und einem 48-Jährigen mit Wohnsitz in München suche. Der 48-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.



Daraufhin wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Eine Streife der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) konnte nach an der Tatörtlichkeit einen 53-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München festnehmen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen eingeleitet.



Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1049. Raub auf Wettbüro – Fürstenried



Am Sonntag, 17.07.2022, gegen 22:50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Gesichtsmaskierung ein Wettbüro in Fürstenried und begab sich auf direktem Weg zum Tresen. Dort forderte er Bargeld von einem 34-Jährigen Mitarbeiter des Wettbüros mit Wohnsitz in München. Zur Verdeutlichung seiner Forderung stach der Täter mehrmals mit einem mitgeführten Messer auf den Tresen ein. Der Angestellte legte daraufhin das Bargeld auf den Tresen, welches der Täter an sich nahm. Im Anschluss verließ der Täter den Tatort in unbekannte Richtung.



Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.



Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 175 bis 180 cm groß, mit schwarzer Gesichtsmaskierung; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover mit großflächiger weißer Aufschrift, schwarzer Jeans und schwarzen Schuhen



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neurieder Straße, Graubündener Straße und Engadiner Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1050. Sexualdelikt – Heimstetten



Am Sonntag, 17.07.2022, gegen 09:00 Uhr, hielt sich eine 20-Jährige mit Wohnsitz in Darmstadt in einem Gebäude in Heimstetten auf. Die 20-Jährige hatte zuvor im Internet ihre Dienste als Prostituierte angeboten und für diese Zeit einen entsprechenden Termin mit einem ihr unbekannten Mann vereinbart.



Als der zunächst unbekannte Mann das Zimmer betrat, in welchem sich die 20-Jährige aufhielt, schlug er dieser unvermittelt mehrfach gegen den Kopf und bedrohte sie zudem verbal. In der Folge nahm er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor.

Im Anschluss an die Tathandlung verließ der Täter das Gebäude und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nachdem die 20-Jährige den Polizeinotruf 110 über das Tatgeschehen informiert hatte, wurden unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter der Beteiligung von mehr als zehn Streifen und eines Polizeihubschraubers veranlasst. Diese verliefen zunächst ohne den gewünschten Erfolg.



An der Tatörtlichkeit wurden zeitgleich erste Ermittlungen durchgeführt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen veranlasst. Im Rahmen dieser ersten Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 32-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding erlangt werden.



Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf noch auf dem Weg zu seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der 32-Jährige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die 20-Jährige wurde durch den Übergriff körperlich leicht verletzt, bedurfte jedoch keiner weitergehenden medizinischen Behandlung.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1051. Zwei Einbrüche in Wohnung – Lehel



Fall 1:

Am Freitag, 15.07.2022, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr, stiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Balkontür in eine im ersten Obergeschoss befindliche Wohnung im Lehel ein.

In der Folge wurden die Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurden ein Laptop sowie eine Geldbörse, in welcher sich mehr als einhundert Euro Bargeld befand, entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit.



Fall 2:

Am Freitag, 15.07.2022, auf Samstag, 16.07.2022, 01:15 Uhr, stiegen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter über eine am Haus angebrachte Feuerleiter auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Lehel ein. Gewaltsam drangen die Täter im weiteren Verlauf über ein Fenster in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Täter einen Laptop und verließen die Wohnung im Anschluss durch die Wohnungstür in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Kanalstraße, Thomas-Wimmer-Ring, Thierschstraße und Ländstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1052. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Wohnung – Schwabing



Am Samstag, 16.07.2022, von 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr, ereignete sich in einer Wohnung in Schwabing ein Einbruch. Hierbei gelangte ein zunächst unbekannter Täter über die Fassade des Gebäudes auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.



Dort schlug der Täter gewaltsam eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Anschließend durchsuchte er die Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Durch die Geräuschentwicklung in der Wohnung wurde ein weiterer Anwohner des Hauses aufmerksam und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.



Daraufhin wurden unmittelbar zahlreiche Streifen wurden zum Einsatzort geschickt und die Tatörtlichkeit umstellt. In der Folge konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm noch am Tatort festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Er wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.



Bei der vor Ort durchgeführten Durchsuchung des Tatverdächtigen und der Gegenstände konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. In Bezug auf die Herkunft dieser aufgefundenen Gegenstände sind weitergehende Ermittlungen erforderlich.



Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt neben den Ermittlungen im aktuellen Fall auch die Ermittlungen zu etwaigen weiteren Einbruchsdiebstählen im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen.

1053. Einbruch in Wohnung – Lehel



Am Freitag, 15.07.2022, gegen 19:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus im Lehel. Dort begaben sich die Täter in das dritte Obergeschoss und verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zu einer Wohnung. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen.



Hierbei wurde ein in der Wohnung befindlicher Tresor angegangen. Dieser wurde durch die Täter samt Inhalt aus der Wohnung entwendet. Inhalt des Tresors waren diverse hochwertige Schmuckgegenstände sowie Bargeld.

Im Anschluss entfernten sich die Täter unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Beuteschaden sowie der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 51 (Einbruchskriminalität) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Liebigstraße und Triftstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1054. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Obersendling



Am Sonntag, 17.07.2022, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Kistlerhofstraße in Richtung Hofmannstraße. Er nutzte den Radweg hierbei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kistlerhofstraße überquerte er die Fahrbahn zwischen zwei geparkten Fahrzeugen.



Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Citroen Pkw die Kistlerhofstraße in Richtung Aidenbachstraße. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem querenden Fahrradfahrer nicht mehr verhindern, wodurch der 20-Jährige von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf insgesamt ca. 9.000 Euro geschätzt wird.



Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.