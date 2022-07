NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Ein 60-jähriger Radler erlitt am Sonntag beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Radfahrer fuhren gegen 13.30 Uhr auf der Höhner Straße. Während ein 34-Jähriger auf seinem Pedelec in Richtung Neustadt bei Coburg fuhr, kam ihm in entgegengesetzter Richtung der 60-Jährige auf einem Rennrad entgegen. Die Höhner Straße ist in diesem Bereich kaum breiter als ein einzelner Fahrstreifen. Aus bislang unklarer Ursache stießen die beiden Radfahrer frontal zusammen und stürzten zu Boden. Während der 34-Jährige dabei nur Schürfwunden davontrug, sah es beim Rennradfahrer deutlich schlimmer aus. Mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Thüringen geflogen werden. Die Höhner Straße war für die Dauer des Hubschraubereinsatzes komplett gesperrt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Neustadt bei Coburg bemerkten die Streifenbeamten im Gespräch mit dem 34-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Beim Atemalkoholtest pustete er über zwei Promille. Die Folge für den Mann: Eine Blutentnahme, die den genauen Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt feststellen soll.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, weshalb die Beamten der Polizei Neustadt bei Coburg um Hinweise von Zeugen bitten, die den Zusammenstoß beobachtet haben.

Die Polizei Neustadt bei Coburg ist unter der Tel.-Nr. 09568/9431-0 erreichbar.