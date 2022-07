FÜRTH. (867) Bereits am Dienstagabend (12.07.2022) wurde ein 73-jähriger Mann bei einem Streit im Fürther Stadtteil Hardhöhe schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 73-jährige Mann versuchte gegen 20:15 Uhr im Bereich der Kreuzung Phillipp-Reiss-Straße / Albert-Einstein-Straße seinen entlaufenen Hund (Husky) einzufangen. Hierbei lief der Hund zu einem anderen Hundehalter, welcher sich ebenfalls in dem Bereich aufhielt. Kurz darauf gerieten die beiden Männer in Streit, in dessen Verlauf der bislang unbekannte Hundehalter den 73-Jährigen zu Boden schlug.

Der Senior schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und erlitt mehrere Frakturen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Der unbekannte Hundehalter flüchtete daraufhin in Richtung Soldnerstraße / Komotauer Straße. Hierbei soll er seinen Hund unter dem Arm getragen haben.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, circa 90 kg schwer, kräftige Statur, südländische oder arabische Erscheinung und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der Mann trug ein Basecap mit grau-braunem Camouflage-Muster und führte einen kniehohen Hund mit kurzem braunem Fell mit sich.

Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt nun wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Klärung der Identität des Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 759050 in Verbindung zu setzen.

