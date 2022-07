PP SCHWABEN SÜD/WEST. Nach langjähriger Tätigkeit als Einstellungsberaterin beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wechselt Sarah Ehrmann zur Kripo. Neue Einstellungsberaterin wird Sophie Müller.



2017 übernahm Sarah Ehrmann die Einstellungsberatung am Polizeistandort Kempten. Gemeinsam mit Angelika Epple am Standort Neu-Ulm und Matthias Merkle in Memmingen war Sarah Ehrmann über mehr als fünf Jahre und sehr engagiert für die Nachwuchswerbung im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zuständig.

In dieser Zeit beriet die 37-jährige Polizeihauptmeisterin hunderte potentielle Bewerberinnen und Bewerber und hielt zahllose Vorträge an Schulen. Auch bei vielen Ausbildungsmessen und der Allgäuer Festwoche war sie auf Nachwuchsakquise. Sie konnte eine Vielzahl junger Menschen für den Polizeiberuf begeistern, fast dreihundert Bewerberinnen und Bewerbern verhalf Sie zum erfolgreich absolvierten Eignungstest und der Einstellung bei der Polizei. Sarah Ehrmann stellt sich nun neuen Herausforderungen und wechselt zur Kriminalpolizeiinspektion Kempten.





Zum 01.07.2022 übernahm die 36-jährige Sophie Müller die Nachwuchswerbung in Kempten und ist im Präsidium jetzt Ansprechpartnerin für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Allgäu. Die Allgäuerin war zuletzt fünf Jahre lang selbst Ausbilderin bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei und bringt so ideale Voraussetzungen und kompetentes Fachwissen mit, was die Ausbildung bei der Polizei anbelangt. Damit ist die Nachwuchswerbung im Bereich des PP Schwaben Süd/West für die kommenden Jahre wieder stark aufgestellt. Gemeinsam mit Angelika Epple und Matthias Merkle wird sie den Bewerberinnen und Bewerbern mit Engagement, Rat und Unterstützung zur Seite stehen.





Weitere Informationen zur Einstellung und die Zuständigkeiten der einzelnen Werbebereiche finden Sie unter www.mit-Sicherheit-anders.de. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Einstellungsberater und Einstellungsberaterinnen jederzeit unter der Rufnummer 0831-9909-0 zur Verfügung!

(PP Schwaben Süd/West, DG)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).