Inhalt:

1037. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln –Giesing

1038. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

1039. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Planegg

-siehe Medieninformation vom 30.06.2022, Nr. 953

1040. Brand an Wohnmobil – Neuperlach

1041. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme einer Abholerin – Bogenhausen

1042. Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin; diese wird schwer verletzt – Schwabing

1043. Auflösung einer nicht angemeldeten Party in einem Waldgebiet – Oberhaching

1044. Mehrere Wohnungseinbrüche – Grünwald und Pasing

1045. Bilanz zum Christopher Street Day – Altstadt

1046. Widerstand gegen Polizeibeamte; zwei Beamte werden verletzt – Kirchheim

1037. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln –Giesing

Am Montag, 11.07.2022, wurde in einem Wohnraum eines Wohnheimes durch Einsatzkräfte des Kriminalfachdezernats 8 (Rauschgift) ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Der Beschluss wurde aufgrund von Erkenntnissen von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 23 (Giesing) erwirkt, bei denen sich Hinweise ergaben, dass dort von mehreren Personen ein Handel mit Betäubungsmitteln stattfinden könnte.

Bei der Durchsuchung wurden schließlich größere Mengen an verschiedenen Betäubungsmitteln aufgefunden (darunter über 2 kg Marihuana) und sichergestellt.

Das Rauschgift konnte zwei Tatverdächtigen (einem 24-Jährigen mit gambischer Staatsangehörigkeit und einem 25-Jährigen mit senegalesischer Staatsangehörigkeit) zugeordnet werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten daraufhin auch vor Ort festgenommen werden. Sie wurden wegen des illegalen Handels von Betäubungsmitteln angezeigt.

Beide wurden am nächsten Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) geführt.

1038. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 16:40 Uhr, befanden sich zwei Personen (eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München und ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München) zusammen in der Trambahnlinie 12 in Richtung Romanplatz.

Nach Angaben von Zeugen wurden andere Fahrgäste in der Tram von den beiden alkoholisierten Personen verbal belästigt, als sich die Trambahn in der Schwere-Reiter-Straße kurz vor der Haltestelle Barbarastraße befand. Ein weiterer männlicher Fahrgast mischte sich ein und forderte die beiden auf, die betroffenen Fahrgäste in Ruhe zu lassen. Daraufhin wurde dieser Fahrgast, der nach den Zeugenangaben eine dunklere Hautfarbe hatte, von dem 33-Jährigen rassistisch verbal beleidigt.

Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen dem Fahrgast und dem 33-Jährigen, bei dem beide zu Boden fielen. Im weiteren Verlauf schlug zudem die 50-jährige Tatverdächtige auf den bislang unbekannten Fahrgast ein. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen konnte der geschädigte Fahrgast nicht mehr angetroffen werden. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen Volksverhetzung, rassistischer Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwere-Reiter-Straße auf Höhe der Haltestelle Barbarastraße und im dortigen Nahbereich Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der bislang noch unbekannte Geschädigte oder Zeugen die Hinweise auf den Geschädigten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

1039. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Planegg

-siehe Medieninformation vom 30.06.2022, Nr. 953

Wie bereits berichtet, befuhr am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 18:50 Uhr, eine 65-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Smart Pkw die Kreisstraße M21 in Richtung Planegg.

Zeitgleich befuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Toyota Pkw, die Kreisstraße M21 in entgegengesetzter Richtung (Richtung Germering).

Die 65-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen zusammen.

Die 65-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag, 17.07.2022 verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1040. Brand an Wohnmobil – Neuperlach

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 09:00 Uhr, meldeten Zeugen über den Notruf einen Vollbrand eines Wohnmobils (Fiat), das in der Staudinger Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Eisstadions stand. Sie waren auf die Situation aufmerksam geworden, da sie kurz vorher ein explosionsartiges Geräusch gehört hatten.

Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell bekämpft und schließlich gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Die ersten Erkenntnisse der Kriminalpolizei deuten auf einen technischen Defekt hin.

1041. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme einer Abholerin – Bogenhausen

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 13:50 Uhr, wurde ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in München durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Die unbekannte Person gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus. Er erzählte eine übliche Geschichte, dass in der Nähe des Wohnortes des 69-Jährigen eingebrochen worden sei, zudem ein Bankmitarbeiter betrügerisch arbeiten würde und zum Schutz des Geldes des 69-Jährigen, sollte er dieses bei der Bank abheben und der Polizei übergeben.

Als der 69-Jährige den Betrug erahnte, informierte er parallel die Polizei und er ging auf die Aufforderung ein, Geld an seiner Wohnungstür zu übergeben. Die sofort eingeleiteten Maßnahmen der Münchner Polizei führten schließlich gegen 17:55 Uhr zur Festnahme einer Abholerin (eine 24-Jährige mit Wohnsitz in Rosenheim). Sie wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung und der Anzeigenerstattung wegen der Betrugstat der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo sie am Freitag, 15.07.2022 dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Das zur Tatausführung genutzte Fahrzeug (Opel Pkw) wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Die AG-Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1042. Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin; diese wird schwer verletzt – Schwabing

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Georgenstraße in östliche Richtung. Er wollte die Kreuzung mit der Adelheidstraße geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit wollte eine 54-jährige Ukrainerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland in diesem Kreuzungsbereich die Georgenstraße vom südlichen Gehweg aus in nördliche Richtung zu Fuß überqueren.

Dabei kam es zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wodurch beide auf die Fahrbahn stürzten. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht und die Fußgängerin schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen.

Zur Rekonstruierung des genauen Unfallherganges sind Zeugenhinweise wichtig.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1043. Auflösung einer nicht angemeldeten Party in einem Waldgebiet – Oberhaching

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 23:30 Uhr, meldeten sich Zeugen beim Polizeinotruf 110 und sie teilten mit, dass sie eine größere Anzahl jüngerer Personen im Bereich der Sauerlacher Straße sehen würden und ihnen käme diese Situation sehr ungewöhnlich und verdächtig vor.

Mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurden in die Gegend geschickt, um die Situation vor Ort aufzuklären. In einer in der Nähe im Wald befindlichen Örtlichkeit wurde daraufhin eine Rave-Party festgestellt, an der über 200 Personen teilnahmen. Diese wurde mit einer professionellen Musikanlage betrieben und ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München war für die Organisation verantwortlich. Während der Veranstaltung gingen beim Polizeinotruf auch mehrere Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörung ein.

Die Veranstaltung war bei der örtlich zuständigen Gemeinde nicht angezeigt. Daraufhin wurde die Veranstaltung beendet und alle Personen mussten die Örtlichkeit verlassen. Der 18-Jährige wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Bei dem Einsatz waren über zehn Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei eingebunden.

1044. Mehrere Wohnungseinbrüche – Grünwald und Pasing

Fall 1:

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 23:00 Uhr, alarmierte ein Bewohner eines Hauses in Grünwald den Polizeinotruf 110 und er teilte mit, dass er soeben in dem Haus einem Einbrecher begegnet wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die ersten Überprüfungen vor Ort ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster gewaltsam öffnen konnte und dadurch in die Innenräume eindrang.

Die zu dieser Zeit schlafenden beiden Bewohner wurden durch die Einbruchsgeräusche aufgeweckt und sie überprüften daraufhin zusammen mit ihrem Hund die Situation. Dabei trafen sie auf den unbekannten Einbrecher, der sofort auf seinem Betretungsweg das Haus verließ und flüchtete.

Von den Einsatzkräften wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen begonnen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war und die ca. eine Stunde andauerten. Die Fahndung verlief erfolglos.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß; dunkel gekleidet

Fall 2:

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 00:50 Uhr, alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Pasing den Polizeinotruf 110 und er teilte mit, dass er soeben zwei ihm unbekannte Personen im Treppenhaus des Wohngebäudes überrascht hätte, die dort eine Tür aufbrechen wollten. Die Täter, die er auf ihr Verhalten ansprach, hätten sich danach sofort aus dem Haus entfernt.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei wurden sofort zu dem Haus geschickt und vor Ort konnten sie feststellen, dass die beiden unbekannten Täter versucht hatten, eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss gewaltsam zu öffnen. Der Einbruch gelang ihnen nicht. Der Mitteiler, der in einer Wohnung im Erdgeschoss wohnte, bemerkte die Geräusche des versuchten Einbruchs und wurde deshalb auf die Situation aufmerksam.

Es wurden Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tätern eingeleitet, an denen über zehn Streifen beteiligt waren und die ca. eine Stunde andauerten. Diese Fahndung verlief erfolglos.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort Spurensicherungsarbeiten durchgeführt.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich; hellgrauer Hoodie mit grünem Streifen am Arm, FFP-2-Maske

Täter 2:

Männlich; hellgrauer Hoodie, FFP-2-Maske

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Hubertusstraße und Perlacher Straße (Grünwald) und Gräfstraße und Michael-Beer-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1045. Bilanz zum Christopher Street Day – Altstadt

Am Samstag, 16.07.2022, fanden Aktivitäten des Christopher Street Day in München statt. Von 12:00 Uhr bis 16:35 Uhr gab es dabei einen Versammlungszug, der aus mehreren Fahrzeugen und vielen Personengruppen bestand. Er begann am Mariahilfplatz, zog über die Reichenbachbrücke zum Gärtnerplatz und bewegte sich dann über die Müllerstraße und den Viktualienmarkt in Richtung des Marienplatzes. An diesem Versammlungszug nahmen über 25.000 Personen teil.

Dazu gab es ein Straßenfest am Marienplatz und weiteren Teile der Fußgängerzone, das bis in die späten Abendstunden andauerte.

Insgesamt über 350.000 Personen nahmen an den Aktivitäten des CSD teil, der störungsfrei und friedlich verlief.

Auch die Münchner Polizei war mit einem Infostand, an dem zu verschiedenen polizeilichen Themen informiert wurde, an dieser Veranstaltung beteiligt. Die Informationsangebote der Münchner Polizei wurden von vielen Bürgerinnen und Bürgern mit großem Interesse angenommen.

Auch heute am Sonntag, 17.07.2022, gibt es weiterhin ein Straßenfest.

Die Münchner Polizei war mit über 200 Beamten bislang im Einsatz.

1046. Widerstand gegen Polizeibeamte; zwei Beamte werden verletzt – Kirchheim

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 22.55 Uhr, informierten Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung in Heimstetten den Rettungsdienst, da ein Kollege von ihnen auf sie psychisch auffällig wirkte und sie mit der Situation nicht zurechtkämen.

Die Polizei wurde ebenfalls alarmiert und als die Einsatzkräfte (Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr Kirchheim und eine Streife der Polizeiinspektion 27/Haar) an der Örtlichkeit eintrafen, trafen sie dort auf einen 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, von dem die Einsatzsituation verursacht war. Er sollte aus Gründen der Eigensicherung durchsucht werden. Nach einer entsprechenden Belehrung schlug er um sich, leistete Widerstand und versuchte zu fliehen. Er wurde von den beiden Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach mit sittlich abwertenden Äußerungen.

Während dieser Situation kam es zu Solidarisierungsaktionen von mehreren Personen (Anwohner einer nahen Unterkunft und auch Arbeitskollegen), die mit Sprache und Gestik einen deutlichen Protest gegen die polizeilichen Maßnahmen artikulierten. Der 24-Jährige leistete weiterhin Widerstand (unter anderem mit Fußtritten).

Um die gesamte Situation zu beruhigen und auch aus Gründen der Eigensicherung wurden weitere Streifen zur Unterstützung angefordert. Als kurz danach vier weitere Streifen eingetroffen waren, wurden Platzverweise gegen mehrere Personen erteilt und die aggressive Situation vor Ort konnte beruhigt werden. Daraufhin wurde der 24-Jährige unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion 27 leicht verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig.

Der 24-Jährige wurde wegen Widerstand, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.