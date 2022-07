1374 - Unfallflucht: Zeugen gesucht

Gersthofen / A8 AS Augsburg-West / FR Stuttgart - Am 15.07.2022, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem silbernen Mitshubishi auf dem linken Fahrstreifen der Autobahnausfahrt. Auf dem rechten Fahrsteifen fuhr ein Lkw neben dem Mann und wechselte trotz durchgezogener Linie nach links. Der Mitshubishi-Fahrer musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und geriet dabei auf die Leitplanke. Durch das Ausweichmanöver drehte sich der Pkw und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Lkw mit Anhänger setzte seine verbotswidrigen Spurwechsel weiter fort und fuhr dann auf die B 17 Richtung Süden ab. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Zum flüchtigen Lkw mit Anhänger ist nur bekannt, dass dieser weiß war und ein ausländisches Kennzeichen hatte.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323 1910 entgegen.

1375 - Tödlicher Badeunfall

Todtenweis / Badesee - Am Freitag (15.07.2022), gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Rettungseinsatz am Aindlinger Badesee. Ein 69-Jähriger war in einiger Entfernung zum Ufer beim Schwimmen, als er plötzlich mit den Armen auf sich aufmerksam machte und danach unterging. Ersthelfer, darunter auch eine Polizeibeamtin die sich nach Eintreffen umgehend in den See begab, konnten den Mann jedoch nicht mehr erreichen. Eine umgehend eingeleitete Suche der Rettungskräfte, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb ohne Erfolg. Bis in die Abendstunden suchten Kräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Wasserwachten den See ab. Erst am Samstag (16.07.2022) konnte der 69-Jährige leblos geborgen werden. Die Ursache zum Badeunfall könnte im Bereich von gesundheitlichen Problemen gelegen haben, wird derzeit jedoch noch geklärt.

1376 - Bei Verkehrsunfall zwei Personen schwer verletzt (bereits lokal gemeldet)

Dillingen - Am Samstag, 16.07.2022, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße DLG 4 von Zöschlingsweiler in Richtung Lauingen. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden dadurch total beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Die 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Hausen und Dillingen aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Im Anschluss wurde sie mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum geflogen. Der andere Fahrzeugführer kam mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Dillingen. Bei dem 29-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt, weshalb auch sein Führerschein sichergestellt wurde. Warum der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde eine Drohne eingesetzt. Nach momentanem Kenntnisstand sind die beiden Fahrzeuge frontal mit jeweils einer Geschwindigkeit von 100 km/h frontal zusammengestoßen. Die Fahrbahn war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Dillingen und Hausen waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren zwei Notärzte und vier Rettungsdienstbesatzungen am Unfallort eingesetzt. Gegen den 29-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

1377 - Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch/Unbefugter Gebrauch eines Kfz (bereits lokal gemeldet)

Klosterlechfeld - In der Nacht vom Freitag, 15.07.2022, 21:30 Uhr, auf Samstag, 16.07.2022, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mutwillig mehrere Sportgeräte sowie die neue Bewässerungsanlage des TSV Klosterlechfeld. Des Weiteren schnitten sie einen Teilbereich aus der Tennisplatzumfriedung, gelangten so auf die dortigen Tennisplätze und entwendeten im Anschluss ein Golfkart, welches kurze Zeit später auf einem nahegelegenen Feldweg gefunden werden konnte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet in vorgenannter Sache um Mithilfe. Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

1378 - Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr (bereits lokal gemeldet)

Todtenweis - Am 15.07.2022, gegen 17:30 Uhr, ließ ein unbekannter Täter ein funkgesteuertes Gleitschirmfliegermodell (unbemanntes Luftfahrzeugsystem) in ca. 300 Meter Höhe über dem Naherholungsgebiet „Sander Seen“ kreisen. Die Örtlichkeit befindet sich im Einflugsbereich des Augsburger Flughafens. Dadurch wurden anfliegenden Luftfahrzeuge gefährdet und es kam zu Beeinträchtigungen des Luftverkehrs. Dieser musste zeitweise umgeleitet werden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

1379 - Kornfeld abgebrannt (bereits lokal gemeldet)

Holzheim - Gegen 16:29 Uhr des 15.07.2022 konnte festgestellt werden, dass ein bei Holzheim befindliches Kornfeld offenbar plötzlich in Brand geraten war. Die Ursache hierfür bleibt bislang unbekannt. Durch die Freiwillige Feuerwehr und den geschädigten Besitzer der landwirtschaftlichen Nutzfläche konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde eine Fläche von ca. 100 Quadratmetern zerstört.

1380 - Zeugensuche nach Unfallflucht (bereits lokal gemeldet)

Fischach - Am Freitag, den 15.07.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 65 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Kreisstaße A 2 von Siegertshofen Richtung Mickhausen. Ungefähr auf halber Strecke zwischen den beiden Ortschaften kam dem Mann ein Holztransporter entgegen. Dieser fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn, sodass der Pkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Laster zu vermeiden. Im Grünstreifen verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert gegen ein betoniertes Abwasserrohr. Durch den Aufprall stellte sich das Fahrzeug auf und blieb halb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrzeugführer wurde durch zwei Verkehrsteilnehmer befreit, erstversorgt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bobingen eingeliefert. Der Fahrer des Holzlasters setzt seine Fahrt Richtung Siegertshofen fort.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalles sich telefonisch unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. Von den Ersthelfern ist lediglich eine Person namentlich bei der Polizei bekannt. Die Polizei Zusmarshausen bittet deshalb den zweiten Ersthelfer, sich telefonisch zu melden.