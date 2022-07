ZIRNDORF. (865) In den frühen Samstagmorgenstunden (16.07.2022) konnte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein mutmaßlicher Graffiti-Schmierer in Fürth festgenommen werden. Der 17-Jährige beschmierte offenbar zuvor eine Wand.



Gegen 03:15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher sich im Bereich des Grundigparks (Am Europakanal) mit einer Sturmhaube bekleidet aufhielt.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Permanent-Marker auf. Zudem wurde festgestellt, dass die nahegelegene Schallschutzwand offenbar frisch beschmiert wurde. Die Stifte wurden sichergestellt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold