TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstag, den 16. Juli 2022, ereignete sich im Stadtgebiet ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 25-Jähriger tödlich verunglückte. Die Polizeiinspektion Laufen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Am Samstag gegen 05.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Garchinger die Laufener Straße in Tittmoning in Fahrtrichtung zur Stadtmitte, als er aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum stieß. Trotz sofort von Ersthelfern eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und dem schnellen Eintreffen von Notarzt und Rettungskräften der Feuerwehr Tittmoning und des BRK verstarb der Garchinger noch an der Unfallstelle.

Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung der Unfallursache veranlasst.