NEU-ULM/PADERBORN. Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Ringstraße Mitte Dezember letzten Jahres, nahm die Polizei nun zwei Tatverdächte fest.

Am 19.12.2021, kurz nach 23.00 Uhr, betraten zwei maskierte Männer eine Tankstelle in der Ringstraße und forderten die Mitarbeiterin auf, dass sie Geld aus der Kasse aushändigen soll. Dabei wurde die Angestellte auch durch einen der Täter an der Schulter zu Boden gerissen. Nach Aufforderung durch die Räuber öffnete die Tankstellenmitarbeiterin die zweite Kasse, da sich die erste Kassen nicht öffnen ließ, und händigte den Tätern eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus. Danach flüchteten die Räuber zunächst unerkannt.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm konnten zwei polnische Staatsangehörige als Tatverdächtige zu der begangenen Raubtat identifiziert werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass sich die Tatverdächtigen zwar noch in Deutschland aufhalten, aber häufig den Aufenthaltsort wechseln. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die polnischen Staatsangehörigen sich aktuell im Bereich Paderborn in Nordrhein-Westfalen befinden. Aufgrund von beantragten Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen, wurden die Tatverdächtigen am Donnerstag (14.07.2022) in Büren (Kreis Paderborn) von der Kriminalpolizei Paderborn festgenommen.

Die 32 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Paderborn vorgeführt und im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).

Bezugsmeldung vom 20.12.2021:

Raub auf Tankstelle

NEU-ULM. Am späten Sonntagabend, gegen 23:15 Uhr, betraten zwei bisher unbekannte männliche Personen eine Tankstelle in der Ringstraße. Einer der beiden Männer forderte die 27-jährige Angestellte in englischer Sprache auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen und sich auf den Boden zu legen. Eine Waffe führten die beiden Täter scheinbar nicht mit sich. Im weiteren Verlauf stieß einer der Täter die Angestellte zu Boden und entwendete Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie. Die 27-jährige Angestellte blieb unverletzt und konnte die Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: männlich, 170 cm groß, schlanke Statur, Besonderheit: Tätowierung hinter dem rechten Ohr; Täter 2: männlich, 180 cm groß.

Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen (KDD) übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der KPI Neu-Ulm geführt.