1034. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Neuhausen



Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 10:10 Uhr, passte ein bislang unbekannter Mann eine

über 80-Jährige mit Wohnsitz in München beim Betreten ihres Wohnhauses in Neuhausen

ab. Er gab sich als Handwerker aus und gab vor, aufgrund eines Wasserrohrbruchs in die

Wohnung der über 80-Jährigen zu müssen.



In der Wohnung angekommen, ging die Seniorin mit dem Täter in das Badezimmer und

wurde dort aufgefordert, das Wasser abwechselnd warm und kalt aufzudrehen, während

der angebliche Handwerker die Rohre überprüfte.



Während dessen betrat vermutlich ein zweiter unbekannter Täter die Wohnung und

entwendete aus dem Wohnzimmer diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren

Zehntausend. Im Anschluss an die angebliche Überprüfung verließ der Täter die

Wohnung. Einige Minuten später bemerkte die über 80-Jährige den Diebstahl und

verständigte den Notruf 110 der Polizei.



Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bleiben erfolglos.







Die Täter in der Wohnung wurden von der Seniorin wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dickleibig, rundes Gesicht, dunkle Haare,

südeuropäischer Typ; er trug eine blaue Jeans, braune Schuhe, schwarzes Longsleeve

darüber eine graue Weste mit weißem Querstrich am Rücken, schwarz-graues Cap

passen zur Weste.



Der zweite Täter konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Täter 2:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, untersetzte Statur, rundes Gesicht, dunkle

Haare, südeuropäischer Typ; er trug eine schwarze Hose, weißes T-Shirt, ebenfalls mit

einer grauen Weste mit weißem Querstrich am Rücken, schwarz-graues Cap passend zur

Weste, dunkle Schuhe mit weißem Querstrich an der Seite



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Dachauer Straße und

Hilblestraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche

Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen,

wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das

Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B.

behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem

Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit

entspricht.



Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre

Nachfragen stets Verständnis haben.





1035. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in

München den Isarring mit einem Fiat Pkw in südöstliche Richtung.

Eine 51-Jährige mit Wohnsitz in München fuhr mit einem VW Pkw ebenfalls in südöstliche

Richtung.



Der 39-Jährige wechselte dort vom ersten auf den zweiten Fahrstreifen und kollidierte

dabei mit dem verkehrsbedingt abbremsenden Pkw der 51-Jährigen. Die beiden Fahrer

wurden bei der Kollision jeweils leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in

Krankenhäuser gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.



Während der Unfallaufnahme und der Abschleppung der Pkw mussten einzelne

Fahrstreifen des Isarrings gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1036. Terminhinweis: Münchner Polizei betreibt einen Infostand auf dem Christopher Street Day München – Altstadt

Am Samstag, 16.07.2022, von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie am Sonntag, 17.07.2022,

12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, betreibt das Polizeipräsidium München einen Informationsstand

im Rahmen des CSD in München.

An unserem Stand am Marienplatz möchten wir die Besucher über verschiedene Themen

informieren. Hierbei gibt es Informationen aus dem Bereich der Kriminalprävention,

beispielsweise zum Umgang mit Hasskriminalität im Netz. Zudem sind Mitarbeiter der

Einstellungsberatung vor Ort und auch Polizeibeamte von weiteren Dienststellen.