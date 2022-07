WENZENBACH. Eine ältere Frau fiel auf Callcenterbetrüger herein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Am Mittwoch 14. Juli 2022 riefen Betrüger bei einer Seniorin in Wenzenbach an. Im Telefonat wurde behauptet, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und deshalb die Zahlung einer hohen Kaution notwendig wäre. Letztlich übergab die Frau in der Straße „Im Weihertal“ gegen 14:30 Uhr einen fünfstelligen Eurobetrag an einen bislang Unbekannten, der anschließend in Richtung Enzianweg wegging. Eine Zeugin beschrieb den Mann wie folgt:

30 bis 40 Jahre alt

circa 160 cm groß

eher schlank, möglicherweise leicht untersetzt

dunkle Haare

südländisches Erscheinungsbild

weiße, etwas weiter geschnittene Kleidung - möglicherweise ein Jogginganzug.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat im oben genannten Bereich die beschriebene Person gesehen? Sind im Zusammenhang mit dem Vorfall im Umfeld weitere Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Weitere Hinweise und Tipps zur Prävention in dieser Thematik finden sich auch unter: www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/