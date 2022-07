WÜRZBURG - INNENSTADT. Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagmittag zwei Frauen sexuell belästigt hat, sucht die Kriminalpolizei Würzburg nun nach Zeugen. Von dem Mann liegt eine detaillierte Personenbeschreibung vor.



Etwa gegen 12:55 Uhr befanden sich zwei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren in der Ludwigstraße, als ihnen ein Unbekannter plötzlich von hinten zwischen die Beine gegriffen hat. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Streife der Würzburger Polizei fahndete im Nahbereich umgehend nach dem Mann, konnte diesen jedoch nicht mehr auffinden.



Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

30 Jahre alt

170 cm groß

bekleidet mit blauem T-Shirt und blauer langer Jeans, beige Schirmmütze, führte schwarzen Rucksack mit sich

lückenhafte Zähne

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.