COBURG. Unbekannte besprühten nun schon zum zweiten Mal ein Umkleidegebäude eines Coburger Sportheims in der Wiesenstraße. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Zum ersten Mal fielen den Betreibern des Sportheims Mitte März diesen Jahres mehrere Tags auf, die von den Unbekannten an der Hausmauer angebracht worden waren. Im Zeitraum von 11. März bis 13. März verunstalteten sie auf diese Weise die Umkleide und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In einer weiteren Sprühaktion gingen sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dasselbe Häuschen an. Drei zirka 30 x 30 Zentimeter große Anarcho-Zeichen prägen nun die Hausfassade. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen bei der Sprühaktion wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561-645-0 zu melden.