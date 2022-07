HOF. Am Donnerstag erbeuteten Unbekannte mehrere hundert Euro bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Hof. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagfrüh, 7.30 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 16.50 Uhr, drangen die Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür in die Wohnung des Mehrfamilienhauses im Holzwiesenweg ein. Darin durchwühlten sie die Zimmer auf der Suche nach Wertsachen. Anschließend gelang den Einbrechern mit mehreren hundert Euro unerkannt die Flucht. Zudem richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 50 Euro an.

Personen, die am Donnerstag, von 7.30 Uhr bis 16.50 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Holzwiesenweg gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.