COBURG. Unbekannte setzten am Mittwoch in Coburg eine Seniorin mithilfe eines Schockanrufes massiv unter Druck. Die überforderte 81-Jährige händigte daraufhin einem unbekannten Geldabholer mehr als 10.000 Euro Bargeld aus. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

„Oma, Oma, es ist was Schlimmes passiert!“

Mit diesen Worten meldete sich am gestrigen Nachmittag zunächst die vermeintliche Enkelin am Telefon. Danach übernahm eine Frau das Gespräch und gab sich gegenüber der geschockten Seniorin als Polizistin aus. Aus Sorge um Ihre Enkelin folgte die 81-Jährige den Anweisungen der dreisten Trickbetrüger und begab sich um 16 Uhr in die Kasernenstraße in Coburg. Dort übergab sie das Geld einer unbekannten männlichen Person. Der Mann entfernte sich daraufhin schnellen Schrittes in Richtung Thüringer Kreuz und ließ die Seniorin vor dem Friseursalon zurück.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Etwa 175 Zentimeter groß

Kurze, braune Haare

Kein Bart, keine Brille

Er trug eine dunkle Jacke und hatte einen dunkelblauen Rucksack dabei

Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die in diesem Bereich auffällige Personen gesehen oder anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.