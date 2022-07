SCHWEINFURT. Am Mittwochabend hat die Schweinfurter Polizei einen Audi aus dem Verkehr gezogen, der rücksichtslos durch die Innenstadt gerast und mindestens einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten sowohl den Pkw als auch den Führerschein des Fahrers. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich zu melden.



Gegen 21.30 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung, wonach ein Audi mit slowakischer Zulassung durch das Stadtgebiet rasen soll. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt war schnell vor Ort und konnte das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße aus dem Verkehr ziehen. Am Steuer saß ein 22-Jähriger und auf dem Beifahrersitz sein ein Jahr älterer Begleiter. Beide Männer sind in Schweinfurt wohnhaft.



Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass der Pkw insbesondere in der Hafenstraße, der Hans-Böckler-Straße und der Robert-Bosch-Straße mit rasanter und rücksichtsloser Fahrweise aufgefallen war. In diesem Bereich soll es beinahe auch zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, als der Audi trotz „Rotlicht“ ungebremst eine Kreuzung passierte. Ein anderer Pkw habe jedoch abgebremst, wodurch mutmaßlich eine Kollision verhindert wurde. Die Insassen dieses Pkw sind bislang jedoch noch unbekannt und auch zum Fahrzeug selbst gibt es noch keine näheren Hinweise.



Die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermitteln gegen den 22-jährigen Audi-Fahrer, der bis auf weiteres ohne Führerschein und Fahrzeug auskommen muss, nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hoffen die Beamten nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Verkehrsteilnehmer, die auf die Fahrweise des Audis aufmerksam oder dadurch vielleicht sogar gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Auch die Insassen des Pkw, der zur Vermeidung eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung abgebremst hatte, werden dringend als Zeugen gesucht und daher gebeten, sich zu melden.