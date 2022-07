1028. Versuchtes Raubdelikt – Neuaubing

Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 15:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Geschäft in Neuaubing. Dort begab er sich unmittelbar zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe von einer Kassiererin die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.

Die Kassiererin ging nicht auf diese Forderung ein, sondern griff sofort nach der Schusshand des Täters und drückte die Waffe von sich weg. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge und die Kassiererin versuchte den Täter an der Flucht zu hindern.

Der Täter konnte sich losreißen, die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Täter verließ das Geschäft, stieg auf sein zuvor abgestelltes Fahrrad und flüchtete in nördliche Richtung durch mehrere Innenhöfe. Zeugen konnten den Täter noch kurzzeitig verfolgen, verloren ihn jedoch im Bereich der Freienfelsstraße aus den Augen. Von dort fuhr er weiter in südliche Fahrtrichtung.

Der Polizeinotruf 110 wurde sofort informiert und von der Münchner Polizei wurden umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen über zehn Streifen beteiligt waren. Diese verliefen erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich; er war bekleidet mit einem grau-schwarzen Kapuzenpulli (Marke Adidas), weiße FFP-2-Maske, blaue Handschuhe, lange blaue Hose, schwarz-weiße Schuhe (Marke Nike), weiße Tragetasche; bewaffnet mit einer Schusswaffe; er war mit einem Fahrrad unterwegs

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wiesentfelser Straße, Freienfelsstraße, Limesstraße und Altenburgstraße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1029. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Moosach

Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 13:45 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Der Mann gab sich als Hausmeister Namens „Stefan“ aus und gab an, in der Wohnung Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Während der Täter die beiden Eheleute in die Überprüfung der Leitungen miteinband, verschaffte sich vermutlich ein zweiter Täter Zugang zur Wohnung. Im Wohnzimmer entwendete dieser dann mehrere Tausend Euro Bargeld.

Nach der Beendigung der vermeintlichen Überprüfung verabschiedete sich der Täter abrupt, weswegen die Eheleute Verdacht schöpften. Sie bemerkten den Diebstahl und verständigten umgehend den Polizeinotruf 110. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos.

Der Täter wurde von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, rundes Gesicht, auffallend dunkle Augen, ausrasierte Augenbrauen, südländisches Aussehen; er war bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose, dunkle Jacke, dunkles Base-Cap und „in-ear“-Kopfhörer

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Treitschkestraße, Feldmochinger Straße, Gärtnerstraße und Hanauer Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1030. Unfallflucht – Schwabing

Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Hohenzollernstraße entgegen der Fahrtrichtung der dortigen Einbahnstraße. Aus bisher unbekannten Gründen, kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Außenbereich des dortigen Gastronomiebetriebes. Der Außenbereich wurde auf mehreren Metern stark beschädigt, ebenso wie ein geparktes Leichtkraftrad und ein geparkter Audi Pkw. Personen wurden nicht verletzt.

Nach kurzer Zeit setzte der 20-Jährige seine Fahrt fort und entfernte sich somit vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Notruf 110 der Polizei wurde informiert und mehrere Streifen fuhren zur Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte eine Adresse des Fahrers in Schwabing recherchiert werden. In seiner Wohnung konnte der 20-Jährige später angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung. Außerdem gab es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und später im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Der VW Pkw wurde auch in der Nähe aufgefunden und sichergestellt.

Der Gastronomie-Außenbereich wurde durch den Unfall stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die geparkten Fahrzeuge (Leichtkraftrad und Pkw) und der Pkw des 20-Jährigen wurden nur leicht beschädigt. Hier ein entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.500 Euro.

Der 20-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1031. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 10:00 Uhr, befand sich eine über 90-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf dem südlichen Gehweg der Berg-am-Laim-Straße. Sie wollte die Berg-am-Laim-Straße in nördlicher Richtung überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw, die Berg-am-Laim-Straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. Er befuhr hierbei den ersten von zwei vorhandenen Fahrstreifen und wollte dem Straßenverlauf weiter folgen.

Als die über 90-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn trat, versuchte der 38-Jährige durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam noch zu einem Zusammenstoß. Die Seniorin wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1032. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw; eine Person verletzt – Feldkirchen

Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 12:25 Uhr, wollte eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw im Bereich des Wolfgangsplatzes rückwärts einparken.

Als sie rückwärts in eine Parklücke fahren wollte, rutschte sie nach den ersten Ermittlungen vom Bremspedal ab und betätigte das Gaspedal. Der Pkw beschleunigte daher so, dass dieser rückwärts durch die dortige Bepflanzung über den Grünstreifen und den Gehweg auf die Fahrbahn der Aschheimer Straße fuhr.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 55-Jährger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Daimler Lkw die Aschheimer Straße in Richtung Aschheim (nördliche Fahrtrichtung). Das Heck des Pkw kollidierte mit der rechten Vorderseite des vorbeifahrenden Lkw.

Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß um 90 Grad nach rechts gedreht und auf den Gehweg zurückgeschleudert. Dort stieß der Pkw gegen das Wartehäuschen der dortigen Bushaltestelle und kam zum Stillstand. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich weder am Wartehäuschen noch am Gehweg Passanten.

Die über 80-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Lkw wurde schwer beschädigt. Zudem wurde das Wartehäuschen der Bushaltestelle beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Pkw musste die Aschheimer Straße in beiden Richtungen für die Dauer von zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr großräumig umgeleitet. Es kam zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1033. Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit verschiedenen Präventionsthemen für Senioren bei einer Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Sicherheitstrainings mit einer Fahrt ins Oberland sind im Jahr 2022 an folgenden Terminen geplant:

Donnerstag, 11.08.2022

Donnerstag, 01.09.2022

Donnerstag, 29.09.2022

Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums München in der Ettstraße.

Gemeinsam geht es dann um 08:00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und der Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben, die Sie vor künftigem Schaden bewahren sollen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17:00 Uhr wird der Bus wieder in München am Polizeipräsidium ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro pro Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Bei Interesse an der Veranstaltung melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!